पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

डिजिटल वोटर आईडी भी चलेगी:इस साल जुड़े नए मतदाताओं को फोन पर मिलेगी वाेटर आईडी

भोपाल16 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
  • 18 साल की उम्र के 8 लाख नए मतदाता, इनमें से 85 हजार ने ही फोन नंबर दिए
  • नगरीय निकाय चुनाव में डिजिटल वोटर आईडी भी चलेगी

प्रदेश में आगामी महीनों में होने जा रहे नगरीय निकाय चुनावों में निर्वाचन आयोग नए मतदाताओं के लिए नई व्यवस्था लागू करने जा रहा है। इसके तहत इस साल वोटर लिस्ट में जुड़े नए मतदाताओं को उनके मोबाइल फोन पर वोटर आईडी मिलेगी। वे इस आईडी के जरिए वोट भी डाल सकेंगे या फिर एमपी ऑनलाइन से इसकी हार्ड कॉपी का प्रिंट ले सकेंगे। बता दें कि प्रदेश की मतदाता सूची में 18 साल की उम्र के करीब 8 लाख नए मतदाता जुड़े हैं।

इनमें से सिर्फ 80 से 85 हजार वोटर्स ने ही फाॅर्म में अपना मोबाइल नंबर दर्ज कराया है। इसलिए मोबाइल पर वोटर आईडी की सुविधा इन 85 हजार वोटर्स को ही मिलेगी। जिस नंबर पर परिवार के एक से ज्यादा व्यक्तियों के नाम जुड़े हैं, उन्हें यह सुविधा नहीं मिलेगी। प्रदेश के शेष 5.31 करोड़ मतदाताओं को 28 फरवरी के बाद यह सुविधा दी जाएगी। निकाय चुनावों में 3.50 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे।

ऐसे निकलवा सकेंगे अपना इपिक कार्ड

चुनाव आयोग में एडिशनल कमिश्नर अरुण तोमर के अनुसार नए वोटर को पहले नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल (nvps.in) पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहां से उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। बगैर ओटीपी नंबर के उनका इपिक कार्ड नहीं खुलेगा। ओटीपी डालने पर 85 हजार मतदाता अपने वोटर आईडी कार्ड की हार्ड काॅपी प्राप्त कर सकेंगे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबडगाम में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी गिरफ्तार, DDC चुनाव जीतकर आए मेंबर्स पर हमले की फिराक में थे - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser