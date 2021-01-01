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अटेंडेंस व्यवस्था शुरू:जो हमेशा सुबह 10 बजे के बाद आते थे...दौड़ते-भागते सुबह 9:20 बजे तक जेपी पहुंचे डॉक्टर

भोपालएक घंटा पहले
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लेटलतीफी के लिए प्रसिद्ध जेपी अस्पताल के ज्यादातर डॉक्टर बुधवार सुबह 9:15 बजे तक अस्पताल पहुंच गए थे, लेकिन कुछ दौड़ते-भागते 9:20 तक पहुंचे। अभी डॉक्टरों की उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज हो रही है, ऐसे में इनकी उपस्थिति भी मान्य कर ली गई, लेकिन अच्छी बात यह रही कि कभी सुबह 10 बजे और उससे भी ज्यादा देर से आने वाले डॉक्टर भी साढ़े नौ बजे से पहले पहुंच गए थे।

दरअसल, स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों के अस्पताल पहुंचने का समय सुबह 9.15 तय किया है, लेकिन डॉक्टर दस-साढ़े दस और उसके भी बाद पहुंचते थे। ऐसे में मरीजों को इलाज के लिए डॉक्टरों के आने का इंतजार करना पड़ता था। लगातार मिल रही शिकायतों और मरीजों की परेशानियों को देखते हुए अब डॉक्टरों की उपस्थिति पर सख्ती से नजर रखी जा रही है। इसके तहत संस्था प्रमुख को डॉक्टरों की उपस्थिति की जानकारी रोज सुबह 9:15 बजे स्वास्थ्य विभाग के वॉट्सएप नंबर 7000092927 पर भेजना होगा। इस व्यवस्था के तहत सभी डॉक्टर्स को जेपी अस्पताल प्रबंधन की ओर से मंगलवार को ही समय पर आने की हिदायत दे दी गई थी। बदली हुई व्यवस्था का असर यह हुआ कि बुधवार को अस्पताल के 122 डॉक्टर्स में 94 सुबह की शिफ्ट में ड्यूटी पर थे।

बायोमेट्रिक मशीन शुरू हो तो और सुधरेंगे हालात
कोरोना संक्रमण के चलते अस्पताल में अभी बायोमेट्रिक से उपस्थिति दर्ज नहीं हो रही है। रजिस्टर में 9:15 बजे तक उपस्थिति दर्ज हुई। यह जानकारी आरएमओ डॉ. बलराम उपाध्याय ने मोबाइल पर लेकर सिविल सर्जन डॉ. राकेश श्रीवास्तव को भेजी। करीब 9:30 बजे उक्त जानकारी विभाग के वॉट्सएप नंबर पर भेजी जा सकी।

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