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जंगल के बजाय मिला पिंजरा:फेंसिंग तोड़कर भागने के चक्कर में टूट गए बाघ के तीन केनाइन दांत, अब वन विहार में कैदी बनकर रहना होगा

वंदना श्रोती | भोपाल42 मिनट पहले
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टेरिटोरियल फाइट में घायल यह बाघ कान्हा नेशनल पार्क में इलाज के बाद हो गया था स्वस्थ
  • वाइल्ड लाइफ मुख्यालय से अनुमति मिलते ही पेंच नेशनल पार्क में छोड़े जाने की हो गई थी तैयारी

वन विहार में गुरुवार की देर रात कान्हा नेशनल पार्क से एक बाघ लाया गया है। यह बाघ पेंच नेशनल पार्क से गंभीर चोट के चलते कान्हा नेशनल पार्क भेजा गया था। यहां पूरी तरह से ठीक होने के बाद वन कर्मचारियों ने उसे इंक्लोजर में छोड़ दिया। वाइल्ड होने की वजह से उसने इंक्लोजर को पहले लांघने की कोशिश की।

जब वह कामयाब नहीं हुआ तो उसने इंक्लोजर की फेंसिंग को दांत से तोड़ने की कोशिश की। जिसके चलते उसके तीन केनाइन दांत टूट गए। इसके बाद वाइल्ड लाइफ मुख्यालय ने उसे वन विहार छोड़ने का निर्णय लिया। बाघ को लेकर कान्हा नेशनल पार्क के वन्य प्राणी चिकित्सक डॉ. संदीप अग्रवाल गुरुवार रात 9:40 बजे पहुंचे।

इस आदमखोर बाघ को दो बार मरने से बचा चुका है पार्क प्रबंधन
महुआ बीन रही युवती की ले चुका है जान... पेंच नेशनल पार्क के खंबा गांव में महुआ बीन रही युवती को इसी बाघ ने 16 अप्रैल को मार दिया था। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने बाघ को मारने की तैयारी कर ली थी, लेकिन पार्क प्रबंधन ने बाघ की जान बचाने के लिए उसे रेडियो कॉलर पहनाकर बफर जोन से रेस्क्यू कर कोर एरिया में छोड़ दिया। यहां उसकी दूसरे बाघ से टेरिटोरियल फाइट हुई। जिसकी वजह से यह फिर से ग्रामीण इलाके के आसपास शिकार करने लगा। इस दौरान पार्क प्रबंधन ने पाया कि टेरिटोरियल फाइट की वजह से उसकी गर्दन पर गंभीर घाव थे। उसे एक बार फिर प्रबंधन ने रेस्क्यू कर इलाज के लिए जून में कान्हा नेशनल पार्क भेज दिया।

इस बाघ पर भारी पड़ी कर्मचारियों की लापरवाही
डॉ. अग्रवाल के मुताबिक यह पूरी तरह स्वस्थ हो गया था। इसे फिर से पेंच नेशनल पार्क भेजा जाना था। वाइल्ड लाइफ मुख्यालय से अनुमति मिलती इसके पहले ही वन अमले ने इसे इंक्लोजर में छोड़ दिया। कर्मचारियों की यही लापरवाही इस बाघ पर भारी पड़ गई।

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