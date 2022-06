भोपाल टुडे - 3 जून, आपके काम की हर जानकारी:वीकेंड को खास बनाने आज रिलीज हो रही 3 मूवीज, गलत पोस्ट लाइक पर हो सकती है कार्रवाई; जानें भोपाल में कहां क्या

विक्रम : हिटलिस्ट- फिल्म दो भाई-बहनों के इर्द-गिर्द घूमती है: एक गैंगस्टर और दूसरा पॉलिटिशियन। दोनों एक हाई पोस्ट के सरकारी अधिकारी को किडनैप कर लेते हैं और उसे अपने जाल में फंसाते हैं। फिल्म में कमल एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर (विक्रम) हैं जिन्हें उसे बचाने का जिम्मा सौंपा गया है और वह उसे कैसे बचाता है, यह जानने के लिए मूवी देखना होगा। Cinepolis: Aashima Mall 09:10 PM

11:16 AM, 05:00 PM, 10:45 PM Raj Cinema: 12:15 PM, 03:15 PM, 06:15 PM, 09:15 PM सम्राट पृथ्वीराज: फिल्म पृथ्वीराज रासो पर आधारित है जो कि राजपूत योद्धा और चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान की कहानी है। फिल्म में पृथ्वीराज चौहान की घुरिद वंश के शासक मुहम्मद गौरी (जिसने हिंदुस्तान में इस्लाम को फैलाया) के साथ हुई लड़ाई को दिखाया गया हैं। भारत के उस इतिहास को जानने के लिए फिल्म देखने लायक है। Cinepolis: Aashima Mall: 09:00 AM, 10:00 AM, 12:00 PM, 01:00 PM, 03:00 PM, 03:30 PM, 04:00 PM, 06:00 PM, 07:00 PM, 09:00 PM, 10:00 PM, 10:35 PM

09:00 AM, 11:40 AM, 02:20 PM, 05:00 PM, 07:45 PM, 10:30 PM INOX: Capital Mall: 10:40 AM, 12:15 PM, 01:30 PM, 04:20 PM, 06:10 PM, 07:10 PM, 09:00 PM, 10:00 PM मेजर: फिल्म में मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के बचपन से लेकर ऑपरेशन ब्लैक टॉरनेडो के कमांडिंग ऑफिसर तक के जीवन को दिखाया है। फिल्म की मेन थीम 26 नवंबर 2008 में ताजमहल पैलेस होटल के हमले पर बेस्ड है। इसमें कई जानें बचाने के लिए संदीप उन्नीकृष्णन और कई भारतीय सैनिकों द्वारा उठाए गए जोखिम को दर्शाया है। INOX: Capital Mall: 09:10 AM, 12:25 PM, 03:05 PM, 09:45 PM

Mukta A2 Cinemas: Peoples Mall: 09:15 AM, 02:45 PM, 08:00 PM, 10:00 PM

PVR: Aura Mall: 11:55 AM, 02:55 PM, 09:30 PM