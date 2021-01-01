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विश्व कैंसर दिवस आज:भोपाल में पुरुषों में कैंसर के 54.9% और महिलाओं में 17.7 फीसदी मामलों के लिए तंबाकू जिम्मेदार

भोपालएक घंटा पहलेलेखक: हरेकृष्ण दुबोलिया
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वर्तमान में देश में 13.9 लाख कैंसर रोगी हैं, 2025 तक यह बढ़कर 15.7 लाख हो जाएंगे। - Dainik Bhaskar
वर्तमान में देश में 13.9 लाख कैंसर रोगी हैं, 2025 तक यह बढ़कर 15.7 लाख हो जाएंगे।
  • राजधानी में 7156 कैंसर के मरीज, इनमें महिलाएं ज्यादा जबकि पुरुषों की संख्या कम

राजधानी में सालाना कैंसर रोगियों की संख्या बढ़ रही है। भोपाल में पुरुषों में कैंसर के 54.9 फीसदी केसों की वजह तंबाकू उत्पादों का सेवन हैं। महिलाओं में 17.7 फीसदी केसों के लिए तंबाकू उत्पाद जिम्मेदार हैं।

पुरुषों में सर्वाधिक संख्या के मुंह के कैंसर रोगियों की है, जबकि महिलाओं में ब्रेस्ट (स्तन) कैंसर रोगियों की संख्या सर्वाधिक है। हालांकि भोपाल में सभी तरह के कैंसर के मामले में पुरुषों में इस बीमारी से ग्रस्त होने वालों की संख्या में बढ़ोतरी की सालाना दर 0.1 फीसदी है, जबकि महिलाओं में 0.7 फीसदी है। तीन माह पहले ही अक्टूबर 2020 में सामने आई नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम की ताजा रिपोर्ट में 2025 तक देशभर में कैंसर रोगियों की संख्या में 12 फीसदी की बढ़ोतरी होने की आशंका जताई गई है।

वर्तमान में देश में 13.9 लाख कैंसर रोगी हैं, 2025 तक यह बढ़कर 15.7 लाख हो जाएंगे। आईसीएमआर और एनसीडीआईआर (नेशनल सेंटर फॉर डिसीज इन्फोर्मेटिक्स एंड रिसर्च) ने यह आकलन कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम में शामिल देश के 58 शहरों में 2012 से 2016 के बीच कैंसर के ट्रेंड के आधार पर निकाला है। इन 58 शहरों में भोपाल भी शामिल है, जो मप्र का इकलौता शहर है।

भोपाल में कुल कैंसर मरीज - 7156

  • पुरुष 3567 (49.8%)
  • महिला 3589 (50.4%)
09 में से एक आदमी और 8 में से एक औरत को अपने जीवनकाल में कैंसर जैसी बीमारी विकसित होने का खतरा।
09 में से एक आदमी और 8 में से एक औरत को अपने जीवनकाल में कैंसर जैसी बीमारी विकसित होने का खतरा।

2012 से 2015 के बीच कैंसर मरीज

उम्रवार सामने आए नए मरीज (फीसदी में)

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