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बिजली कटौती:आज कहीं 4 तो कहीं साढ़े 5 घंटे तक कटौती

भाेपाल2 घंटे पहले
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बिजली कंपनी के अमले शनिवार का भी मेंटेनेंस कार्य किया जाएगा। इसके चलते सुबह 10 से दाेपहर 2 बजे तक हाेशंगाबाद राेड स्थित चिनार फारच्यून सिटी, सागर राॅयल हाेम्स, सुरेंद्र लैंडमार्क, पेसिफिक ब्ल्यू, डी मार्ट के आसपास, गणेश नगर, प्रियदर्शिनी पैरामाउंट में बिजली सप्लाई प्रभावित होगी। वहीं पटेल नगर, आनंद नगर, गांधी मार्केट में सुबह 9:30 से दाेपहर 3 बजे तक बिजली सप्लाई नहीं हाेगी।

कियोस्क से बिल भुगतान पर अब नहीं लगेगा शुल्क: अब आप यदि एमपी ऑनलाइन कियाेस्क से बिजली बिल का भुगतान करने पर अब कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। वजह यह है कि बिजली कंपनी ने इस माेड से बिल पेमेंट पर लगने वाला सुविधा शुल्क खत्म कर दिया है। अभी तक कियाेस्क से पेमेंट करने पर उपभाेक्ताओं से 5 से 10 रुपए तक शुल्क लिया जाता था। कंपनी के एमडी विशेष गढ़पाले ने बताया कि कंपनी की पहल पर एमपी ऑनलाइन द्वारा वॉलेट सिस्टम पर अमल कर बिलों के भुगतान के लिए उसमें कंपनी के खाते में एडवांस 60 लाख रुपए राशि जमा की है।

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