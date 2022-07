भोपाल टुडे-12 जुलाई, आपके काम की हर जानकारी:आज लोकल जॉब का बेहतरीन मौका: लोटस इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरव्यू, करियर कॉलेज में ओपन कैंपस ड्राइव; जानें भोपाल में कहां क्या

खुदा हाफिज 2 (H, 2D) (एक्शन / रोमांटिक / थ्रिलर): साल 2008 की मंदी के बैकड्रॉप में सेट ‘खुदा हाफिज’ सच्‍ची घटना से प्रेरित है। 'खुदा हाफिज 2' में भी विद्युत जामवाल अपनी फैमिली के लिए लड़ते नजर आएंगे, लेकिन इस बार कहानी में ट्विस्ट ये होगा कि पिछली कहानी में पति अपनी पत्नी को अपने देश वापस लाता है लेकिन इस बार मुद्दा बच्चा गोद लेने का दिखाया जाएगा। विद्युत की यह फिल्म एक्शन के साथ इमोशन से भी भरपूर होने वाली है। PVR: Aura Mall: 12:30 PM, 03:35 PM, 10:00 PM

INOX: Capital Mall: 10:40 AM, 04:00 PM, 06:55 PM, 09:50 PM Thor: Love and Thunder (H, 3D) (एक्शन / फेंटेसी / एडवेंचर): फिल्म ‘थॉर: लव एंड थंडर’ की कहानी इसके नायक थॉर की कहानी नहीं है। एमसीयू के फैंस को उम्मीद है कि ‘एवेंजर्स: एंडगेम’ के बाद की कहानी जल्दी ही पटरी पर आ जाएगी। खुद केविन फाइगी भी ये उम्मीद जता चुके हैं। फिल्म ‘थॉर: लव एंड थंडर’ एमसीयू के उन फैंस को तो खूब पसंद आएगी जो थॉर को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। फिल्म कें थॉर की प्रेमिका का कहानी में लौटना दिलचस्पी जरूर जगाता है। DDX Regal Cinema Awadhpuri: 10:30 AM, 01:15 PM04:15 PM, 07:15 PM, 10:10 PM

INOX: Capital Mall: 09:30 AM, 02:30 PM, 04:10 PM, 07:40 PM, 09:20 PM रॉकेट्री: द नांबी इफेक्ट (H, 2D) (ड्रामा / बायोग्राफी): फिल्म इसरो वैज्ञानिक और प्रतिभाशाली नंबी नारायणन के जीवन पर आधारित एक बायोग्राफिकल ड्रामा है। नंबी नारायणन को एक समय साल 1994 में गलत आरोप में फंसा दिया गया था। तब उनके खिलाफ देशी विरोधी काम करने के भी आरोप लगे थे। हालांकि यह सब आरोप झूठ साबित हुए और नंबी आगे चलकर देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक बने। पूरा रिव्यु यहां देखें ... Cinepolis: Aashima Mall: 09:30 AM, 12:45 PM, 04:00 PM, 07:15 PM, 10:30 PM

DDX Regal Cinema Awadhpuri: 10:00 AM, 01:00 PM, 04:00 PM, 07:00 PM, 09:50 PM