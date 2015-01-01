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बिजली कटौती:आज कई क्षेत्रों में 5.30 घंटे गुल रहेगी बिजली

भाेपाल18 मिनट पहले
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बिजली कंपनी का अमला रविवार को भी कई इलाकों में मेंटेनेंस करेगा। इस कारण सुबह 9:30 से दाेपहर 3 बजे तक चंबल कॉलाेनी, बिजली नगर, सुदामा नगर, चांदबड़, शंकराचार्य नगर, पंजाबी बाग, गुरुनानकपुरा, बाग फरहत अफ्जा, ऐशबाग, छावनी राेड, आजाद मार्केट, सेंट्रल लाइब्रेरी के पास, चाैक बाजार, नादरा बस स्टैंड, मलिक मार्केट, कामधेनु कॉम्प्लेक्स।

सुबह 10 से दाेपहर 1 बजे तक: काेलार इलाके के जेके टाउन, सर्वधर्म सी सेक्टर, कावेरी कालाेनी, बीमा कुंज, क्वालिटी हाेम्स, बंजारी ए सेक्टर के आसपास।

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