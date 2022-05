भोपाल टुडे - 26 मई, आपके काम की हर जानकारी:भोपाल में आज रोजगार मेला, नामी कंपनियों में नौकरी का मौका, सरकारी प्रोजेक्ट में इंटर्नशिप; MPPSC के फ्री लेक्चर भी

Top Gun: Maverick : (एक्शन / ड्रामा) पैरामाउंट पिक्चर्स के बैनर तले बनी इस फिल्म में टॉम क्रूज के अलावा एक्टर माइल्स टेलर, जेनिफर कोनेली, जॉन पावेल, लुइस पुलमैन भी है। फिल्म का निर्देशन जोसफ कोसिन्स्की ने किया है। फिल्म में कई एक्शन सीन है जो खुद टॉम क्रूज किए हैं। Cinepolis: Aashima Mall: 11:35 AM, 05:15 PM

11:35 AM, 05:15 PM INOX: Capital Mall 01:45 PM, 07:15 PM

01:45 PM, 07:15 PM Mukta A2 Cinemas: Peoples Mall: 09:00 AM, 11:45 AM, 02:30 PM, 05:15 PM, 10:45 PM

09:00 AM, 11:45 AM, 02:30 PM, 05:15 PM, 10:45 PM Raj Cinema: 12:15 PM, 03:15 PM, 06:15 PM, 09:15 PM भूल भुलैया 2 (2D, H) (IMDb Rating : 7.7/10) (कॉमेडी/हॉरर): भूल-भुलैया 2, हॉरर कॉमेडी फिल्म है। डायरेक्टर- अनीस बज्मी हैं। कार्तिक आर्यन के साथ फिल्म में कियारा आडवाणी मुख्य किरदार में हैं। फिल्म में तब्बू, राजपाल यादव और संजय मिश्रा भी दिखाई देंगे। Mukta A2 Cinemas: Peoples Mall: 09:00 AM, 10:45 AM, 12:00 PM, 01:30 PM, 02:45 PM, 04:15 PM, 05:30 PM, 07:00 PM, 08:15 PM, 09:45 PM, 11:00 PM

09:00 AM, 10:45 AM, 12:00 PM, 01:30 PM, 02:45 PM, 04:15 PM, 05:30 PM, 07:00 PM, 08:15 PM, 09:45 PM, 11:00 PM Jyoti Cineplex: 12:00 PM, 03:00 PM, 06:00 PM, 09:00 PM

12:00 PM, 03:00 PM, 06:00 PM, 09:00 PM Rangmahal Cineplex: 12:00 PM, 03:00 PM, 06:00 PM, 09:00 PM धाकड़ (2D, H) (IMDb Rating : 7.2/10) (एक्शन/थ्रिलर): धाकड़, एक्शन - थ्रिलर फिल्म है। डायरेक्टर - रजनीश घई हैं। फिल्म में कंगना रनौत, अर्जुन रामपाल के साथ दिव्या दत्ता और शारिब हाशमी भी नजर आएंगे। Cinepolis: Aashima Mall 08:10 PM

08:10 PM INOX: Capital Mall 07:20 PM

07:20 PM PVR: Aura Mall 04:20 PM, 07:20 PM, 10:20 PM