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  • Tourism Special Train Will Leave Rajkot For Madurai And Kanyakumari With 5 Jyotirlingas On February 14

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स्पेशल ट्रेन पैकेज:14 फरवरी को 5 ज्योतिर्लिंग के साथ मदुरई एवं कन्याकुमारी के लिए राजकोट से रवाना होगी पर्यटन स्पेशल ट्रेन

भोपाल16 मिनट पहले
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फाइल फोटो - Dainik Bhaskar
फाइल फोटो
  • आईआरसीटीसी कोविड के बाद पर्यटन ट्रेनों का संचालन फिर से करेगा
  • मध्यप्रदेश के रतलाम, उज्जैन, शुजालपुर, सीहोर, हबीबगंज, होशंगाबाद एवं इटारसी से शामिल हो सकेंगे यात्री

कोविड के कारण एक साल से रेलवे की पर्यटन ट्रेनों का संचालन बंद था। कोरोना की वजह से लंबे समय से तीर्थ यात्रा नहीं हो सकी। अब जब जिंदगी सामान्य हो रही है, ऐसे में इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी) ने पिलग्रिम विशेष पर्यटन ट्रेनों का संचालन पूरे देश में शुरू कर रहा है।

मध्यप्रदेश के इन स्टेशनों से शामिल हो सकेंगे यात्री

14 फरवरी से राजकोट शहर से पिलग्रिम विशेष​​​ पर्यटन ट्रेन मल्लिकार्जुन के साथ दक्षिण दर्शन यात्रा के लिए रवाना करेगा। यह ट्रेन मध्यप्रदेश के रतलाम, उज्जैन, शुजालपुर, सीहोर, हबीबगंज, होशंगाबाद एवं इटारसी स्टेशनों से होते हुए जाएगी, जहां से यात्री इस ट्रेन पर सवार हो सकेंगे। 12 दिनों की इस यात्रा में नासिक, औरगांबाद, परली, कुर्नूल टाउन, रामेश्वरम, मदुरई और कन्याकुमारी के दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा।

आईआरसीटीसी के रीजनल मैनेजर कृष्ण कुमार सिंह ने बताया कि इस धार्मिक ट्रिप के लिए यात्रियों को 18,900/- (थर्ड एसी कैटेगरी) प्रति व्यक्ति का खर्च उठाना होगा। इसमें चाय, नाश्ता, दोपहर और रात का भोजन सहित ठहरने के लिए बजट होटल और घूमने के लिए बस खर्च भी रहेगा। टिकट शुल्क में ही यात्रियों के चार लाख रुपए का दुर्घटना इंश्योरेंस भी शामिल रहेगा।

यात्री सुविधाओं का रखा जाएगा पूरा ध्यान

इस यात्रा में श्रद्धालुओं की हर सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा। कोविड नियमों का पालन होगा। कोच, शौचालय से लेकर यात्रियों के सामनों तक को सैनिटाइज किया जाएगा। सैनिटाइजर, मास्क और फेसशील्ड भी श्रद्धालुओं को मुफ्त दिए जाएंगे। इस ट्रेन की बुकिंग शुरू हो चुकी है। इच्छुक पर्यटक इसकी बुकिंग आईआरसीटीसी की वेबसाइट www.irctctourism.com पर ऑनलाइन करा सकते है।

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