पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

एडवेंचर स्पोर्ट्स:भोपाल में एडवेंचर कैंप में 80 फीट की पहाड़ी पर ट्रैकर्स ने की रैपलिंग

भोपाल2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
रैपलिंग के दौरान ट्रैकर। - Dainik Bhaskar
रैपलिंग के दौरान ट्रैकर।

एमपी स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग एसोसिएशन की ओर से रॉक क्लाइंबिंग और ट्रैकिंग एक्टिविटी का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रतिभागियों ने समरधा की मुश्किल पहाड़ियों पर साहस दिखाया।

ट्रैकिंग के दौरान ट्रैकर्स।
ट्रैकिंग के दौरान ट्रैकर्स।

इस एक्टिविटी में लगभग 30 से अधिक प्रतिभागी शामिल थे, जिन्होंने अपनी सूझबूझ और साहस के साथ पहाड़ों पर क्लाइंबिंग की। प्रतिभागियों के टेक्निकल सपोर्ट के लिए पर्वतारोही भगवान सिंह और एडवेंचर एक्सपर्ट मुकेश शर्मा शामिल थे।

ट्रैकिंग के दौरान ट्रैकर्स ले ली ग्रुप फोटो।
ट्रैकिंग के दौरान ट्रैकर्स ले ली ग्रुप फोटो।

प्रतिभागी लगभग 80 फीट ऊंची पहाड़ी पर रैपलिंग की और 7 किमी का जंगल ट्रैक पूरा किया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंपेट्रोल पर 2.5 रुपए और डीजल पर 4 रुपए एग्री सेस का प्रस्ताव, इंश्योरेंस सेक्टर में 74% तक FDI - बजट 2021 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser