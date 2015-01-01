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लालघाटी...ग्रेड सेपरेटर तैयार:एक सप्ताह में शुरू हो जाएगा ट्रैफिक; चौराहे पर ट्रैफिक का वॉल्यूम 20 हजार पीसीयू है

भोपाल42 मिनट पहले
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लालघाटी चौराहा पर ग्रेड सेपरेटर बनकर तैयार हो गया है। अभी रोड साइनेज और मार्किंग का काम चल रहा है। एक सप्ताह के भीतर ग्रेड सेपरेटर पर ट्रैफिक शुरू हो जाएगा। गौरतलब है कि लालघाटी चौराहे पर पीक अवर में यहां ट्रैफिक का वॉल्यूम 20 हजार पीसीयू रहता है। ऐसे में इस ग्रेड सेपरेटर की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी।

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) ने इस ग्रेड सेपरेटर को बनाया है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर एमएल पुरबिया ने बताया कि लालघाटी चौराहा से मुबारकपुर जोड़ तक एयरपोर्ट रोड का काम पूरा हो चुका है। इस प्रोजेक्ट में सिर्फ इसी ग्रेड सेपरेटर का निर्माण बचा था।

ग्रेड सेपरेटर की खासियत

  • 500 मीटर लंबा और 14.5 मीटर चौड़ा है ग्रेड सेपरेटर। इसे वन वे ट्रैफिक के हिसाब से बनाया गया है।
  • 25 दिसंबर तक ग्रेड सेपरेटर पर ट्रैफिक शुरू होने की संभावना है। इसी साल यहां ट्रैफिक शुरू होना तय है।
  • थ्री लेन है यह ग्रेड सेपरेटर, यदि जमीन अधिग्रहण हो जाता तो इस ब्रिज को सिक्सलेन बनाया जा सकता था।
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