पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

इंडिगो एयरलाइन्स:एक दिसंबर से दिल्ली के लिए दो और मुंबई के लिए एक फ्लाइट और चलेगी

भोपाल35 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
राजाभोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट
  • सुबह व शाम के वक्त दिल्ली जाने वाले यात्रियों को मिला एक और विकल्प
  • अभी दिल्ली के लिए तीन और मुंबई के लिए दो फ्लाइट चलती हैं

इंडिगो ने एक दिसंबर से दिल्ली के लिए सुबह व शाम के समय एक-एक फ्लाइट बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे भोपाल से दिल्ली के लिए फ्लाइट्स की संख्या तीन से बढ़कर पांच पर पहुंच जाएगी। भोपाल से मुंबई के लिए भी इंडिगो द्वारा सुबह के समय एक और फ्लाइट शुरू की जा रही है। इसके बढ़ते ही भोपाल से मुंबई के लिए फ्लाइट्स की संख्या दो से तीन हो जाएगी।

एयरपोर्ट डायरेक्टर अनिल विक्रम का कहना है कि यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या का फायदा एयरलाइन्स कंपनियां अक्सर उठाती हैं। इंडिगो की दिल्ली मार्निंग फ्लाइट के नंबर व दोपहर में चलने वाली फ्लाइट के शेड्यूल में भी परिवर्तन किया है। यह परिवर्तन भी एक दिसंबर से ही लागू होगा।

दिल्ली के लिए 5 व मुंबई के लिए 3 फ्लाइट हो जाएंगी

6ई-5356-5357 व 6ई-2022-2023 नंबर वाली नई फ्लाइट है

6ई-5301-5302 नंबर की फ्लाइट नई हैं।
6ई-5301-5302 नंबर की फ्लाइट नई हैं।
ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें