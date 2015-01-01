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  • Unscrupulous Crooks, Miscreants Looted 15000 Rupees From Telecom Company Employee On Bhopal Talkies

शाहजहांनाबाद थाना इलाके में वारदात:बेखौफ बदमाश, भोपाल टॉकीज पर बदमाशों ने टेलीकॉम कंपनी के कर्मचारी से लूटे 15000 रुपए

भोपाल35 मिनट पहले
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प्रतीकात्मक फोटो
  • केस दर्ज कर हुलिए के आधार पर बदमाशों को तलाश रही पुलिस

भोपाल टॉकीज स्थित कलारी के पास दो बदमाशों ने बुधवार रात टेलीकॉम कंपनी के कर्मचारी से मारपीट कर ₹15000 रुपए लूट लिए। कर्मचारी ने भोपाल टॉकीज के पास स्थित एटीएम से ₹15000 रुपए निकाले और इसके बाद कलारी में जाकर शराब पी। घटना उस वक्त हुई जब वह कलारी से निकलकर सुलभ कॉॅम्प्लेक्स में गया था। शाहजहांनाबाद पुलिस ने अज्ञात दो बदमाशों के खिलाफ लूटपाट करने का मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। इधर, अशोका गार्डन में एक किशोर से मोबाइल लूटने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

किशोर से मोबाइल फोन लूटने वाला गिरफ्तार
शाहजहांनाबाद पुलिस के मुताबिक लसूडिया, इंदौर निवासी 30 वर्षीय महेश चंद शर्मा टेलीकॉम कंपनी में टाॅवर के मेंटेनेंस का काम देखते हैं। वे बुधवार को इंदौर से डीजल और मेंटेनेंस के लिए रुपए देने के लिए औबेदुल्लागंज जा रहे थे। रात होने के कारण वह बस स्टैंड के पास एक होटल में ठहर गए थे। उन्होंने भोपाल टॉकीज स्थित एटीएम से ₹15000 रुपए निकाले। इसके बाद कलारी में शराब पी। इसके बाद कलारी से निकलकर सुलभ कॉम्प्लेक्स में जा रहे थे तभी पीछे से आए दो बदमाशों ने उनके साथ मारपीट की और पर्स में रखे ₹15000 रुपए लूटकर फरार हो गए। बदमाश उसका पर्स भी साथ ले गए जिसमें एटीएम कार्ड, आधार कार्ड समेत अन्य दस्तावेज रखे थे।

पुलिस महेश द्वारा बताए गए हुलिए के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। इधर, अशोका गार्डन में मंगलवार को एक किशोर से मोबाइल लूटने वाले बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया है कि कैलाश नगर फेस-3 सेमरा निवासी 16 वर्षीय मनीष लोधी अपने दोस्त अनुराग के साथ बुआ के घर जा रहा था। जब वे सौरभ डेयरी के पीछे पहुंचे तभी एक युवक आया और मनीष से मोबाइल झपटकर फरार हो गया। दोनों ने उसका पीछा, लेकिन पकड़ नहीं सके। पुलिस ने मनीष की शिकायत पर लूट का मामला दर्ज किया था।

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