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ऑनलाइन प्रवेश:25 तक करा सकते हैं नवीनीकरण

भोपाल2 घंटे पहले
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उच्च शिक्षा विभाग ने स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष और स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश नवीनीकरण की तारीख बढ़ा दी है। अब छात्र 20 की जगह 25 नवंबर तक नवीनीकरण करा सकते हैं।

विभाग के अधिकारियों के मुताबिक छात्रों की अर्हता की जांच कर स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष और पीजी थर्ड सेमेस्टर में संबंधित विवि के पोर्टल पर अगली कक्षा में प्रमोट किया जाता है। लेकिन, अब तक कई काम पूरे नहीं हो सके हैं। इसमें एक विवि से दूसरे विवि में प्रवेश लेने वाले, कॉलेज बदलने वाले छात्र शामिल हैं। इस वजह से विश्वविद्यालयों में नामांकन की प्रक्रिया के साथ ही स्थानांतरण की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो सकी है।

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