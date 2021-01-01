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स्मार्ट रोड का अभी से हाल बेहाल:कोलार लाइन की रिपेयरिंग के लिए उखाड़ा साइकिल ट्रैक

भोपाल2 दिन पहले
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  • लोकार्पण के मात्र एक महीने बाद ही पाइप लाइन में लीकेज
  • नगर निगम की योजना के अनुसार नहीं डली है लाइन

29 दिसंबर को हुए लोकार्पण के ठीक एक माह बाद स्मार्ट रोड पर कोलार पाइप लाइन में लीकेज हो गया है। इसे सुधारने के लिए एनआईटीटीटीआर के पास साइकिल ट्रैक को उखाड़ा गया है। लीकेज सुधारने के बाद इस ट्रैक को रिपेयर करना होगा।

बताया जाता है कि ट्रैफिक के दबाव से पाइप लाइन में लीकेज हुआ है। ऐसे में यहां बार-बार लीकेज और स्मार्ट रोड पर खुदाई की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। करीब तीन साल पहले स्मार्ट रोड के निर्माण के समय पाइप लाइन शिफ्टिंग को लेकर नगर निगम और स्मार्ट सिटी कंपनी के बीच काफी विवाद हुआ था।

ट्रैफिक का दबाव नहीं झेल पा रही लाइन, आगे भी ऐसा होने की आशंका
वजह.... निगम का जलकार्य विभाग सड़क के आरओडब्ल्यू के बाहर एक तरफ पाइप लाइन बिछाना चाह रहा था, लेकिन स्मार्ट सिटी ने जो ले आउट दिया उसमें पाइप लाइन डिपो चौराहा से सड़क के दाईं ओर से शुरू होकर टीटीटीआई के सामने आकर सड़क के दूसरी ओर जा रही है। ऐसे में पाइप लाइन का एक बड़ा हिस्सा सड़क के बीच में आ गया है।

आज यहां नहीं होगा पानी सप्लाई
शनिवार सुबह अरेरा कॉलोनी (ई-1 से ई-5), रेलवे कॉलोनी, हबीबगंज, 1100 क्वार्टर्स, चार इमली, पंचशील नगर, प्लेटिनम प्लाजा, शास्त्री नगर, जवाहर चौक, गिन्नौरी, मोती मस्जिद, चांदबड़, निशातपुरा, पुराना बस स्टैंड, स्टेशन, बजरिया, नेहरू नगर, कोटरा, शासकीय आवास, बघीरा अपार्टमेंट, साउथ टीटी नगर, 228 क्वार्टर्स, अंबेडकर नगर, सरस्वती नगर, 25वीं बटालियन, गीतांजलि कॉप्लेक्स, संजय कॉप्लेक्स, शाहपुरा के तीनों सेक्टर, गुलमोहर कॉलोनी, अरेरा कॉलोनी ई-7 एक्सटेंशन, गौरा गांव, बिसनखेड़ी, शाहपुरा छावनी, बुधवारा, नदीम रोड, लखेरापुरा में पानी सप्लाई नहीं होगा।

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