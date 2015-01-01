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9 नवंबर को फैसला सुनाएगा एनजीटी:कोरोना काल में सभी तरह के पटाखों पर एक साल तक प्रतिबंध की मांग पर फैसला सुरक्षित

भोपालएक घंटा पहले
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मप्र, छत्तीसगढ़ व राजस्थान समेत देशभर में कोरोना काल को देखते हुए एक साल तक सभी तरह के पटाखों और आतिशबाजी पर प्रतिबंध की मांग पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गुरुवार को फैसला सुरक्षित कर दिया है। एनजीटी 9 नवंबर को सुबह 10 बजे फैसला सुनाएगा। जबलपुर निवासी सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. पीजी नाजपांडेय ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत 1 साल तक सभी तरह की आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाने को लेकर याचिका दायर की थी।

याचिका में मप्र सरकार द्वारा विदेशी पटाखों पर प्रतिबंध व दिल्ली, राजस्थान समेत कुछ राज्यों में 7 से 30 नवंबर तक पटाखों पर बैन जैसे फैसलों का नाकाफी मानते हुए पूर्ण प्रतिबंध की मांग की है। डॉ. नाजपांडेय की दलील है कि कोरोना फेफड़ों से जुड़ी बीमारी है। ऐसे में आतिशबाजी से प्रदूषण के कारण संक्रमण व मृत्युदर में इजाफा हो सकता है।

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