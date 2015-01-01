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  • Vijay Chaudhary; Bhopal Lawyer And Former Judge Elect As President Of State Bar Council Of Madhya Pradesh

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निर्विरोध चुने गए चौधरी:जज रहे वकील विजय चौधरी पहले भोपाली, जो स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष चुने गए

कीर्ति गुप्ता, भोपाल31 मिनट पहले
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भोपाल निवासी विजय चौधरी को स्टेट बार काउंसिल के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं।
  • बार कौंसिल के 25 सदस्यों ने विजय चौधरी को निर्विरोध अध्यक्ष बनाने पर अपनी मुहर लगाई
  • साल 1999 में चौधरी पहली बार कौंसिल के मेंबर चुने गए थे, भोपाल बार कौंसिल के अध्यक्ष हैं चौधरी

राजधानी के जाने माने वकील और पूर्व जज विजय चौधरी स्टेट बार कौंसिल के अध्यक्ष चुने गए हैं। शनिवार को जबलपुर में हुई स्टेट बार कौंसिल के 25 सदस्यों की बैठक में सर्वसम्मति चौधरी के नाम का प्रस्ताव रखा गया, जिस पर सभी सदस्यों ने उन्हें निर्विरोध अध्यक्ष बनाए जाने पर मुहर लगा दी। यह पहला मौका है जब स्टेट बार कौंसिल में राजधानी के किसी वकील को अध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुना गया है। बाकी पदों के लिए 12 दिसंबर को नाम तय होंगे।

वर्तमान में विजय चौधरी भोपाल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष है। वे साल 1999 में पहली बार स्टेट बार काउंसिल के मेंबर चुने गये थे। इसके बाद लगातार वे साल 2003, 2008, 2014 और 2020 में लगातार स्टेट बार कौंसिल में राजधानी का प्रतिनिधित्व कर रहें है। इसके साथ ही 2003 से लगातार वे स्टेट बार कौंसिल की एग्जीक्यूटिव बॉडी के प्रेसिडेंट भी रहें है।

भोपाल बार एसोसिएशन के चुनाव में 1995 में पहली बार वे सचिव चुने गये थे। चौधरी भोपाल बार एसोसिएशन के तीन बार अध्यक्ष चुने गए हैं। वर्तमान में वे भोपाल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष है। धार्मिक कार्यों में विशेष रूचि रखने वाले चौधरी, लालघाटी स्थित श्री नंदीश्वर जिनालय ट्रस्ट, के चेयरमैन है। इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में जरूरतमंद बच्चों की मदद के लिये अपने स्वर्गीय पिता सेठ गुलाबचंद के नाम से छात्रवृत्ति ट्रस्ट का संचालन भी करते है। चौधरी, एडवोकेट क्लब ऑफ भोपाल कैपिटल के प्रेसिडेंट भी है।

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