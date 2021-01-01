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अभी ठंड से राहत:9 साल में फरवरी के पहले हफ्ते का सबसे गर्म दिन, पारा 33 डिग्री के पास

भाेपालएक घंटा पहले
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स्थान- शौर्य स्मारक - Dainik Bhaskar
स्थान- शौर्य स्मारक
  • रात में 9 दिन बाद तापमान 11 डिग्री पार, तपिश के कारण शाम काे भी पारा 28 डिग्री पर था
  • सुबह 9 बजे के बाद से ही तेजी से ऊपर चढ़ने लगा था पारा

फरवरी के तीसरे दिन शहर में माैसम के तेवर और तीखे हाे गए। बुधवार काे दिन में पारा सामान्य से 7 डिग्री ऊपर 32.7 डिग्री पर पहुंच गया। मंगलवार के मुकाबले इसमें 1.5 डिग्री की बढ़ाेतरी हुई। यह 9 साल बाद फरवरी का सबसे गर्म दिन रहा। रात के तापमान में भी 2 डिग्री का इजाफा हुआ। रात में भी पारा 10वें दिन 11 डिग्री पार पहुंचा। दिन में तेज धूप रही। सुबह 9 बजे के बाद से ही पारा तेजी से ऊपर चढ़ने लगा था। सुबह 11:30 बजे ही यह 28 डिग्री पार पहुंच गया था। मंगलवार की तुलना में यह 1.4 डिग्री ज्यादा था।

मंगलवार के मुकाबले बुधवार काे दाेपहर 2:30 बजे दर्ज तापमान भी 2.6 डिग्री ज्यादा था। रात का तापमान 11.2 डिग्री दर्ज किया गया। 24 घंटे में इसमें 1.8 डिग्री का इजाफा हुआ। शहर में 9 दिन तक रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे बना रहा। माैसम वैज्ञानिक एवं ड्यूटी एसएन साहू के मुताबिक हवा का रुख दक्षिण-पश्चिमी हाेने से दिन के तापमान में इजाफा हुआ। आसमान भी साफ था, धुंध भी नहीं थी। इस कारण साेलर रेडिएशन तेजी से हुआ। तपिश के कारण शाम काे भी पारा 28 डिग्री पर बना हुआ था।

जानिए... दिन और रात का तापमान बढ़ने की 3 खास वजह
1. हवा का रुख दक्षिण-पश्चिम रहा
2. बादल, धुंध नहीं होने से आसमान साफ था
3. साेलर रेडिएशन भी तेजी से हुआ

6 घंटे में दोगुना हो गया तापमान

फरवरी शुरुआत में दर्ज तापमान

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