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भोपाल मास्टर प्लान-2031:मास्टर प्लान पर लागू होंगे वेटलैंड रूल्स, टीएंडसीपी ने शासन को सौंपा प्लान

भाेपाल3 घंटे पहले
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मास्टर प्लान वेटलैंड रूल्स के अनुरूप होना चाहिए। इससे बड़े तालाब को कोई नुकसान न हो। यह बात भोपाल मास्टर प्लान-2031 को लेकर वेटलैंड अथॉरिटी की मुख्य सचिव के साथ बैठक में सामने आई। टीएंडसीपी ने शासन को मास्टर प्लान सौंप दिया है। दावे-आपत्तियों के बाद संशोधन व सुधार करते हुए अपनी अनुशंसा के साथ समिति ने टीएंडसीपी डायरेक्टर को 4 जनवरी को भोपाल मास्टर प्लान-2031 दे दिया था।

नियमानुसार डायरेक्टर प्लान को अपने पास एक महीने रख सकता है। सूत्रों के अनुसार उन्होंने अनुशंसाओं के साथ मास्टर प्लान शासन को पहुंचा दिया है। शासन अपने स्तर पर इसमें सुधार कर सकता है। मुख्यमंत्री व विभागीय मंत्री भी इसे देखेंगे। उसके बाद ही इसका प्रकाशन होगा।

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