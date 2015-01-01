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  • When The Tiger Showed Up, Kerwa Nursery Was Evacuated In A Hurry; Nursery Closed Two Hours Before 3 Pm

केरवा ईको नर्सरी:बाघ दिखा तो आनन-फानन में खाली कराई केरवा नर्सरी; दो घंटे पहले दोपहर 3 बजे ही बंद की नर्सरी

भाेपाल2 घंटे पहले
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फाइल फोटो

केरवा ईको नर्सरी में शनिवार को उस समय पर्यटकों की जान सांसत में आ गई, जब यहां एक पर्यटक ने बाघ को देखा। पर्यटक की सूचना पर नर्सरी कर्मचारियों ने आनन-फानन में नर्सरी को खाली कराया। अभी नर्सरी शाम 5 बजे तक बंद हो रही थी, लेकिन पर्यटकों की सुरक्षा के चलते दोपहर 3 बजे ही बंद कर दी गई। इसके बाद क्षेत्र में पेट्रोलिंग बढ़ाई गई। यहां पर अभी रोज तकरीबन 50 पर्यटक पहुंच रहे हैं।

केरवा, कलियासोत में बाघिन और उसके शावकों का मूवमेंट बना हुआ था। अब एक बाघ ने और आदम दे दी है, जो ईको नर्सरी तक पहुंच गया। नहर के पास दो पर्यटक बैठे हुए थे, तभी उन्हें बाघ जाता हुआ दिखा। वे भागे और कर्मचारियों को सूचना दी। एसडीओ सुनील भारद्वाज ने बताया कि इलाके में पेट्रोलिंग बढ़ा दी। हालांकि स्पष्ट पगमार्क नहीं मिलने से यह पता नहीं चल पाया कि किसी बाघ का मूवमेंट था, लेकिन मिंडोरा तरफ से गेट की ओर जाने के निशान जरूर मिले है।

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