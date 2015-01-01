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  • Where There Used To Be A Food Festival, The Corporation Was Removing Counters From There, The Traders Themselves Removed Shops And Sat On Dharna

शाहपुरा:जहां होता था फूड फेस्टिवल, निगम वहीं से हटा रहा काउंटर, व्यापारियों ने खुद हटाईं दुकानें और धरने पर बैठ गए

भोपालएक घंटा पहले
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शाहपुरा में कैम्पियन स्कूल के पास जहां नगर निगम हॉकर्स फेस्टिवल आयोजित करता था, निगम वहीं से गुमठी और काउंटर हटाने जा रहा है। अतिक्रमण दस्ते द्वारा किए जा रहे अनाउंसमेंट से परेशान व्यापारियों ने शनिवार को खुद ही दुकानें हटा लीं और धरने पर बैठ गए। व्यापारियों का कहना है कि वे तब तक धरने पर बैठे रहेंगे जब तक कि उन्हें हटाने का कारण नहीं बताया जाता।

यहां ठेला लगाने वाले पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि नगर निगम ने 2014, 2016 और 2018 में यहां फूड फेस्टिवल आयोजित किया था। हम लोगों को आईआईएचएम से ट्रेनिंग दिलाई गई थी और निगम हमारे मार्केट को एक मॉडल स्ट्रीट फूड मार्केट की तरह डेवलप करने की बात करता था। इसीलिए यहां हॉकर्स कॉर्नर भी बनाया गया था। लेकिन अलग-अलग कारणों से दुकान आवंटन में देरी होती गई तो हम लोग यहां पास में ही काउंटर, ठेले और गुमठियां लगा रहे थे।

प्रधानमंत्री की योजना के तहत निगम ने हमें 10-10 हजार का लोन भी दिलाया। यहां 45 व्यापारी हैं और उनके यहां कार्यरत कर्मचारियों को जोड़ लें तो करीब 200 परिवारों का रोजगार यहां से चलता है।

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