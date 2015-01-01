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  • World Class Facilities Will Be Available From March Next Year; All Lifestyle Needs Will Be Fulfilled, Future Will Be Safe With Investment

हबीबगंज स्टेशन:अगले साल मार्च से मिलने लगेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं; लाइफ स्टाइल की सभी जरूरतें पूरी होंगी, निवेश से सुरक्षित होगा भविष्य

भोपालएक घंटा पहले
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आधुनिक वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हबीबगंज स्टेशन का निर्माण तेजी से हो रहा है। शहर का कायाकल्प करने वाले स्टेशन को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाया जा रहा है। इसके लिए बंसल ग्रुप और इंडियन रेलवे स्टेशंस डेवलपमेंट काॅरपोरेशन के मध्य वर्ष 2016 में अनुबंध किया गया था।

इस प्रोजेक्ट का आधार स्टेशन परिसर के अंदर भीड़ से बचने के लिए यात्रियों के प्रवेश और निकास के रास्तो को अलग करना है। यात्रियों को स्टेशन से बाहर निकालने के लिए सब-वे बन गए हैं। वहीं बोर्डिंग करने वाले यात्री नई ईस्ट बिल्डिंग (बीएचईएल साइड) या न्यू टर्मिनल बिल्डिंग के माध्यम से वेस्ट साइड (प्लेटफॉर्म-1) के माध्यम से प्रवेश करेंगे। साथ ही एयर काॅन्कोर्स लेवल तक पहुंचने के लिए एस्केलेटर या रैंप भी ले सकेंगे। इसके अलावा अतिरिक्त 36 मीटर चौड़े कॉन्कोर्स यात्रियों के लिए प्रतीक्षा करने के एरिया के रूप में काम करेगा। वहां काॅफी शॉप, भोजनालय, सैलून और अन्य सुविधाएं होंगी।

पीपीपी मॉडल के तहत डेवलपर यानी मेसर्स बंसल ग्रुप को 20 लाख वर्गफीट के क्षेत्र में कमर्शियल स्पेस के अधिकार दिए हैं। ये स्टेशन परिसर के अंदर ही बनाए जाएंगे। इन 4 लैंड पार्सल में से दो लैंड पार्सल वेस्ट साइड पर और दो ईस्ट साइड पर हैं। कमर्शियल बिल्डिंग बंसल वन का स्ट्रक्चर पूरा है और इसकी फिनिशिंग अगले 5 महीने में हो जाएगी। इस बिल्डिंग में तीन बेसमेंट पार्किंग हैं। ग्राउंड फ्लोर छह मीटर ऊंचा है, जो एंकर स्टोर्स और फूड जॉइंट्स के लिए उपयुक्त है। वहीं बिल्डिंग का ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर रिटेल स्पेस के लिए है। पांचवीं से पंद्रहवी मंजिल तक ऑफिस स्पेस है।

दूसरे छोर पर... हबीबगंज नाके के पास पश्चिम की ओर एक अन्य भवन के लिए बेसमेंट वर्क शुरू हो चुका है और यहां सिनेप्लेक्स के साथ-साथ कमर्शियल स्पेस व होटल स्थित होगा। परिसर में ऑफिस स्पेस, रेस्टोरेंट, एंकर स्टोर्स, ऑटोमोबाइल शोरूम, कन्वेंशन सेंटर, बिजनेस होटल, हॉस्पिटल आदि होंगे।

बाहर से आने वालों को हर तरह की सुविधाएं
हबीबगंज स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जल्द पूरा होने वाला है। ये शहर की एकमात्र ऐसी जगह होगी, जहां पर व्यवसाय के संचालन के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। यहां कोई व्यक्ति बाहर से आता है, तब उसे हर प्रकार की सुविधाएं भी मिलेंगी।
अबू आसिफ, चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर

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