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  • Yadgare Shah Jahanni Gets Rid Of Sewage, Gets 'Amrit'; Work On Sewage Treatment Plant Started In 2019

मंजिल तक पहुंचे प्रयास:यादगारे शाहजहांनी को सीवेज से मुक्ति, मिला ‘अमृत’; 2019 में शुरू हुआ था सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम

भोपाल9 मिनट पहले
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शाहजहांनी पार्क
  • भास्कर ने उठाया मुद्दा, लोग साथ आए और बदल गई तस्वीर

पुराने शहर के यादगारे शाहजहांनी पार्क की तस्वीर अब बदल रही है। अगस्त-2019 में नगर निगम ने यहां सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का काम शुरू किया था। ऐतिहासिक महत्व के पार्क को यूं बर्बाद होता देख दैनिक भास्कर ने इस मुद्दे पर प्रमुखता से खबरें प्रकाशित कीं। बुद्धिजीवी भी विरोध में उतरे और आखिर एसटीपी निर्माण रोकना पड़ा। नए सिरे से प्लानिंग हुई और 4 महीने बाद पार्क को संवारने का काम शुरू हुआ।

प्रोजेक्ट अमृत के तहत काम

  • 90 लाख अभी तक पार्क के जीर्णोद्धार पर हो चुके हैं खर्च
  • 25 लाख रुपए अभी और होंगे अन्य कार्यों पर खर्च
  • 600 मीटर का पाथ वे, प्ले स्टेशन, बैठने के लिए गजिबो तैयार
  • 2.50 एकड़ में फैला है शाहजहांनी पार्क एरिया

पार्क में यह काम भी हुए
पार्क में हरियाली को व्यवस्थित करने के साथ कुछ नए पौधे रोपे गए हैं और माउंट बनाए गए हैं। पार्क के भीतर लगी मूर्ति को भी ठीक कर लिया गया है। एमपीईबी ऑफिस से सुलभ कॉम्पलेक्स तक की नई बाउंड्रीवॉल बनाई गई है।

दलदल सबसे बड़ी चुनौती थी
पार्क के ब्यूटीफिकेशन प्रोजेक्ट में लगे निगम के एक्जीक्युटिव इंजीनियर अनिल टटवाड़े ने बताया कि ढाई एकड़ के पार्क में दो एकड़ पार्क दलदल हो गया था। यह सबसे बड़ी चुनौती थी। हमने पाइप लगाकर जमीन के भीतर के पानी को सोका।

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