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हादसा:खदान में नहाने गया युवक डूबा, मौत

भोपालएक घंटा पहले
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मिनाल रेसीडेंसी स्थित खदान में शनिवार दोपहर नहाने गए एक युवक की डूबने से मौत हो गई। अयोध्या नगर पुलिस के मुताबिक, बेगमगंज रायसेन निवासी 22 वर्षीय राजा बाल्मीक पटेल नगर स्थित सिद्धार्थ लेकसिटी में रहता था। वह मिनाल रेसीडेंसी में ठेकेदार मंजीत के यहां काम करता था।

शनिवार दोपहर 12 बजे राजा मिनाल रेसीडेंसी के गेट नंबर दो के पास स्थित खदान में नहाने गया था, जहां डूबने से उसकी मौत हो गई। हालांकि मृतक के शरीर पर कपड़े मिले हैैं। घटना नहाने से पहले या नहाने के बाद कपड़े पहनने के बाद हुई, पुलिस इसकी जांच कर रही है। पुलिस ने पीएम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है।

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