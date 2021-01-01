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भागवत कथा:ऊंच-नीच का नहीं रखें भेदभाव : साध्वी रेखा

पठारी3 घंटे पहले
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  • पठार वाले हनुमान मंदिर प्रांगण में चल रही भागवत कथा का हुआ समापन

सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे जो भगवान श्री कृष्ण के सहपाठी थे। वे संदीपनी आश्रम उज्जैन में गुरु जी के आदेश से वन में लकड़ी बटोरने गए थे तब गुरु माता ने भूख लगने पर दोनों को चने रखने को दिए थे। जंगल में पानी गिरने लगा व ठंड बढ़ गई।

सुदामा जी को भूख लगी तो गुरु माता द्वारा दिए गए चने श्री कृष्ण से छुपाकर खाने लगे। श्री कृष्ण द्वारा पूछने पर उन्होंने कह दिया कि ठंड से दांत बज रहे हैं। परिणाम स्वरूप सुदामा आजीवन गरीब रहे। यह बात पठार वाले हनुमान मंदिर प्रांगण में कथा वाचिका साध्वी रेखा रामायणी ने भागवत कथा के समापन अवसर पर कही। कथा के अंतिम दिन बुधवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और कथा सुनी।

श्रीकृष्ण-रुक्मणि का विवाह धूमधाम से मनाया गया

साध्वी जी ने बताया कि आज हम भगवान कृष्ण को बगैर भोग लगाए कितना अन्न ग्रहण करते हैं। हमें कितने जन्मों तक गरीबी भोगना पड़ेगी। साध्वी जी ने कहा कि जब कई सालों बाद सुदामा की पत्नी सुशीला द्वारा प्रेरित करने पर सुदामा कृष्ण से मिलने द्वारका गए तब भगवान द्वारकाधीश ने उनकी भूल को क्षमा करते हुए राजकीय सम्मान सहित चरण धोए। रेखा रामायणी ने कहा कि हमें भगवान श्री कृष्ण ने व सुदामा के इस प्रसंग से यह संदेश मिलता है कि गरीबी-अमीरी और ऊंच-नीच का ध्यान नहीं रखना चाहिए। कथा में श्री कृष्ण रुक्मणि विवाह बड़ी धूमधाम से मनाया गया।

यहां देर है, अंधेर नहीं

साध्वी रामायणी ने कहा कि जीत हमेशा सत्य की होती है। इस दुनिया में भी वही होता है जो प्रभु चाहते हैं। यहां देर है अंधेर नहीं। भगवान किसी रुपए वाले के नहीं, हम सबके हैं। इस दौरान सुदामा और श्री कृष्ण की झांकी भी सजाई गई। इसमें भगवान ने सुदामा के पैर धोए। भक्तों ने पुष्प वर्षा कर जयकारे लगाए। श्री कृष्ण रुक्मणि विवाह बड़े धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में कथा वाचक रेखा रामायणी का भाजपा नेता मुकेश तिवारी, मुरवास थाना प्रभारी अनिरुद्ध पांडे, सरपंच देवेंद्र सिंह ठाकुर, पत्रकार अरुण सहेले, हरिनेश यादव आदि ने साल श्रीफल भेंट कर सम्मान किया। कथा के बाद भंडारा हुआ।

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