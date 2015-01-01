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उपभोक्ता संरक्षण:समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए बनाए गए 19 केंद्र

रायसेन3 घंटे पहले
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  • धान उपार्जन 16 नवंबर से 16 जनवरी 2021 तक किया जाएगा

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा धान उपार्जन नीति 2020-21 में समर्थन मूल्य पर औसत अच्छी गुणवत्ता एफएक्यू धान उपार्जन का कार्य 16 नवंबर से 16 जनवरी 2021 तक किया जाएगा। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव के मुताबिक जिले में 15 सहकारी संस्थाओं के माध्यम से 19 धान उपार्जन केन्द्र बनाए गए हैं।

जिम्मेदारी तय की
कलेक्टर भार्गव द्वारा धान उपार्जन केन्द्रों पर कम्प्यूटर ऑपरेटर, कम्प्यूटर हार्डवेयर, पर्याप्त तौल कांटे, किसानों को बैठने की छायादार व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, केंटीन सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं एवं उपार्जन केन्द्रों पर नियंत्रण के लिए उपायुक्त सहकारिता को पर्यवेक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया है। पर्यवेक्षण अधिकारी सभी धान उपार्जन केन्द्रों का सतत निरीक्षण करेंगे।

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