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ठंड:24 घंटे शीतलहर का प्रभाव, फिर बढ़ेगा पारा

रायसेन2 घंटे पहले
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जिले और शहर में कंपकंपा देने वाली ठंड से अभी राहत नहीं मिलने वाली। ऐसा इसलिए की उत्तर से बर्फीली और शुष्क हवा अभी भी चल रही है। प्रदेश के पचमढ़ी, नौगांव और उमरिया के बाद रायसेन जिले की रात सबसे ठंडी रही। इसके चलते आगामी 24 घंटे और भी शीतलहर चलने से तेज ठंड का दौर जारी रहेगा। रात का तापमान जहां एक और 1 डिग्री बढ़कर 3.8 डिग्री पर आ गया। तो दूसरी और दिन का तापमान 1.6 डिग्री बढ़कर 25 डिग्री पर पहुंच गया।

3.8 न्यूनतम तापमान 25.0 अधि. तापमान

इन जगहों पर सबसे ठंडी रात
पचमढ़ी-1.4 डिग्री
उमरिया-2.3 डिग्री
नौगांव-3.4 डिग्री
रायसेन-3.8 डिग्री

आगे क्या: आगामी दो दिनों में तापमान बढ़ने की संभावना है अभी शीतलहर चलने से ठंड का दौर जारी रहेगा।

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