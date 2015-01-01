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कोविड-19:25 को दिलाई जाएगी राष्ट्रीय अखंडता की शपथ

रायसेन31 मिनट पहले
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शासन द्वारा 19 से 25नवंबर तक कौमी एकता सप्ताह विभिन्न कार्यक्रम कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए शासन के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए मनाने के निर्देश दिए गए हैं। जिले के सभी शासकीय कार्यालयों में 25 नवंबर को अधिकारियों, कर्मचारियों को देश की आजादी, अखंडता बनाए रखने और उसे मजबूत करने के लिए समर्पित होकर कार्य करने की शपथ दिलाई जाएगी। कभी हिंसा का सहारा नहीं लेने तथा धर्म, भाषा, क्षेत्र से संबंधित भेदभाव, झगड़ों और अन्य राजनैतिक या आर्थिक शिकायतों का निपटारा शांतिपूर्ण तथा संवैधानिक तरीकों से करने की शपथ दिलाई जाएगी।

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