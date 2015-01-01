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धनतेरस:बीते साल बिके थे 400 दोपहिया वाहन, इस साल 200 ही बिक पाए

रायसेन3 घंटे पहले
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  • शुभ मुहूर्त में लोगों ने की खरीदी, उम्मीद से कम रहा काराेबार

कोरोना संक्रमण और बीएस-6 श्रेणी के दोपहिया वाहनों की बढ़ी हुई कीमतों के कारण शहर में इस बार बीते साल की तुलना में महज 50 फीसदी वाहनों की ही बिक्री हाे सकी। इस कारण से धन तेरस पर उम्मीद के मुताबिक धन नहीं बरसा। दोपहिया वाहन कारोबारियों के मुताबिक बीते साल धन तेरस पर शहर में करीब 400 से अधिक दो पहिया वाहनों की बिक्री हुई थी, जो इस बार घट कर आधी रह गई। इसे दो दिन धनतेरस माने जाने का असर भी बताया जा रहा है। ऑटाेमाेबाइल व्यवसायी कुनाल कांकर के मुताबिक शहर में करीब 200 ही दो पहिया वाहन बिक पाए हैं। इस तरह का असर अकेले दोपहिया वाहनों के सेक्टर में ही नहीं हैं। इलेक्ट्रॉनिक और दूसरे व्यवसायों पर भी इसका असर पड़ा है। इस बार टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन की बिक्री भी करीब 25 फीसदी कम रही। बर्तन व्यवसायी अरविंद ताम्रकार के मुताबिक इस बार बर्तनों की बिक्री में भी 60 प्रतिशत कमी रही है।

लक्ष्मी प्रतिमाएं और सजावटी सामग्री की मांग

  • सजावटी सामग्री : धन तेरस को लेकर शहर की सड़कों पर सजावटी सामग्री की कई दुकानें लगाई गई। इन पर रंगबिरंगे फूलों वाली कृत्रिम मालाएं, गुलदस्ते और सजावटी सामान के साथ ही बंदनवार बेचे जा रहे हैं। इन दुकानों पर शहर के लोगों की खासी भीड़ रही।
  • लक्ष्मी प्रतिमाएं : लक्ष्मी पूजन के लिए मिट्टी की प्रतिमाओं की दुकानें भी बड़ी संख्या मे सड़कों पर लगी हैं। लोगों ने इन प्रतिमाओं को इस तरह से दुकानों में सजाया हुआ है कि वहां आने वाले लोगों को सभी प्रतिमाएं आसानी से दिख जाएं। इससे उन्हें इन प्रतिमाओं को खरीदने में आसानी रहे।
  • प्रसाद भी बिका : धनतेरस को लेकर शहर में मिठाई की दुकानों पर भी खासी भीड़ रही। इस दौरान उन्होंने बनी हुई मिठाइयां और मावा इन दुकानों से खरीदी। इसके अलावा शहर की सड़कों पर जगह-जगह प्रसाद सामग्री की भी दुकानों पर लोगों की भीड़ रही।

यातायात व्यवस्था बनाई ताे नहीं लगा जाम
शहर में इंडियन चौराहे से लेकर सागर तिराहे के बीच ट्रैफिक व्यवस्था सबसे ज्यादा गड़बड़ाती है और जाम लगता है। इसे देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने गुरुवार को सुबह से इंडियन चौराहे से ट्रैक्टर-ट्राॅली, चार पहिया और भारी वाहनों को तालाब मोहल्ले से होते हुए सागर रामलीला गेट और इसी तरह से सागर तिराहे से सांची रोड की तरफ जाने वाले वाहनों को भी इसी सड़क पर डायवर्ट कर दिया गया। सागर तिराहे से लेकर इंडियन चौराहे तक तक धनतेरस से संबंधित दुकानें अधिक लगी होने क कारण सड़क के इस हिस्से पर बड़े वाहन नहीं चलने से आम लोगों को काफी राहत मिली। इसके अलावा शहर के अंदर से गुजरी सांची रोड से डंपर और ट्रकों का निकलना प्रतिबंधित कर दिया गया। इंडियन चौराहा, सागर तिराहा, मुखर्जीनगर सहित अन्य व्ययस्तम स्थानों पर पुलिस प्वाइंट लगाए हैं।

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