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कारण बताओ नोटिस जारी:डाटा अपडेशन नहीं कराने पर 71 अफसरों को थमाए नोटिस

रायसेन2 घंटे पहले
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अगले माह होने वाल स्थानीय निर्वाचन के तहत विभाग प्रमुखों, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को 25 जनवरी तक अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों, कर्मचारियों का एम्पलाई डाटाबेस अपडेशन एवं अद्यतन कर फ्रीज करने के निर्देश दिए गए थे। निर्देश के बाद भी अपडेशन नहीं कराने वाले 71 विभाग प्रमुख व आहरण संवितरण अधिकारियों को कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

जिन अधिकारियों को नोटिस दिए गए हैं, उनमें कृषि उपज मण्डी समिति रायसेन, श्रम पदाधिकारी मण्डीदीप, स्वास्थ्य विभाग, जपं कार्यालय औबेदुल्लागंज, गैरतगंज, बेगमगंज, बाड़ी, सांची तथा सिलवानी, मप्र डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, आदिम जाति कल्याण विभाग, एकीकृत आदिवासी विकास लघु परियोजना सिलवानी, सामाजिक न्याय विभाग, नापतोल कार्यालय रायसेन, मप्र स्टेट सिविल सप्लाई कार्पोरेशन, मप्र वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कार्पोरेशन, मप्र राज्य सहा.विप. संघ मर्यादित रायसेन, पीएचई मेकेनिकल उपखण्ड, नप औबेदुल्लागंज, बरेली, बाड़ी, सुल्तानपुर तथा सिलवानी, नप रायसेन व बेगमगंज, सहायक संचालक उद्यानिकी, सेन्ट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक की 33 शाखाओं तथा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की पांच शाखाओं के अधिकारी शामिल है ।

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