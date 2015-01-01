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ये कमी अच्छी है...:दिसंबर के पहले 7 दिन में मिले 72 मरीज, बाद के 7 दिन में सिर्फ 32, कोरोना से कुछ राहत

रायसेन2 घंटे पहले
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बीते नौ महीने से कोरोना संक्रमण का कहर जारी है। कब, कौन कोरोना पॉजिटिव हो जाए, कहा नहीं जा सकता लेकिन इस बीच दिसंबर का दूसरा हफ्ता काफी राहत देने वाला रहा है। इसमें एक दिन ऐसा भी रहा जब शहर तो छोडि़ए पूरे जिले में एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिला। जहां एक और 4 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच सात दिनों में जिले में 72 कोरोना पॉजिटिव मिले तो वहीं दूसरी ओर दिसंबर के ही अगले हफ्ते में 11 से 17 के बीच महज 32 कोरोना पॉजिटिव मिले। इनमें से 11 दिसंबर को 2, 12 दिसंबर को 2 और 16 दिसंबर को महज 1 कोरोना पॉजिटिवं मिला है ।
14 दिसंबर ऐसा दिन जब एक भी संक्रमित नहीं मिला :
कोरोना संक्रमण फैलते हुए 9 महीने का लंबा समय हो गया है । ऐसे में 14 दिसंबर का दिन शहर सहित जिले भर के लिए बहुत ही खुशी देने वाला रहा । ऐसा इसलिए की जिले में एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिला।

कब कोरोना पॉजिटिव 11 दिसंबर 02 12 दिसंबर 03 13दिसंबर 10 14 दिसंबर 00 15 दिसंबर 12 16 दिसंबर 01 17 दिसंबर 04

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