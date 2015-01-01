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अबूझ मुहूर्त:दीपावली से पहले धनतेरस तक खरीदारी के शुभ योग

रायसेन3 घंटे पहले
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  • 12 नवंबर को धनतेरस और 14 को दीपावली, सुख-समृद्धिदायक हैं मुहूर्त

दीपावली के निकट आते ही लोगों ने ज्वेलरी वाहन व इलेक्ट्रॉनिक्स सामान समेत अन्य गृह उपयोगी वस्तुओं की खरीदारी करना शुरू कर दिया है। बहुत से ऐसे लोग हैं, जो खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए शनिवार से ही मुहूर्त शुरू हो गए हैं। धनतेरस 12 नवंबर को व दीपावली 14 नवंबर को है। खास बात यह है कि इन 14 दिनों में धनतेरस के अबूझ मुहूर्त सहित 7 दिन विभिन्न शुभ योग रहेंगे। इनमें पुष्य, रवि, सर्वार्थ व अमृत सिद्धि जैसे शुभ योग शामिल हैं। ज्योतिषियों का मत है कि ऐसे विशेष योगों में की गई खरीदी परिवार के लिए सुख- समृद्धिदात्री होती है। पंडितों के अनुसार 8 को अहोई अष्टमी व 11 नवंबर को रंभा एकादशी रहेगी। इन दिवसों में भी खरीदी फलदायी रहेगी। ज्योतिषी पं. गजेंद्र शर्मा का कहना है कि इन सात दिनों में कई दिन ऐसे हैं, जिनमें एक दिवस में एक साथ दो या इससे अधिक शुभ योग हैं

  • पहला दिन - त्रिपुष्कर योग सूर्योदय से रात 1.30 बजे तक रहा। यह योग नए प्रतिष्ठान का शुभारंभ व सामान्य वस्तुओं की खरीदारी के लिए उत्तम रहा।
  • 8 नवंबर- कुमार योग, अश्लेषा नक्षत्र व अहोई अष्टमी। खाद्यान्न व औषधि आदि की खरीदारी व मांगलिक कार्य करना श्रेष्ठ फलदायी रहेगा।
  • 12 नवंबर – धनतेरस अबूझ मुहूर्त दिवस, प्रदोष व हस्त नक्षत्र योग रहेगा।

इस दिन वाहन, भूमि, भवन, आभूषण व वस्त्र आदि की खरीदारी करना मंगलकारी रहेगा। इस दिन आयुर्वेद शास्त्र के प्रवर्तक धनवंतरी भगवान व औषधियों का पूजन होगा।

12 से शुरू हो जाएगा पांच दिवसीय दीपोत्सव
ज्योतिषचार्य पं. शर्मा के अनुसार माह में 12 नवंबर से पांच दिवसीय दीपोत्सव शुरू हो जाएगा। 12 नवंबर को धनतेरस, 13 को नरक चउदस, 14 को दीपावली, 15 को गोवर्धन पूजा व 16 को भाई दाेज के साथ पांच दिवसीय दीपोत्सव संपन्न होगा। इसके बाद 25 नवंबर को देव उठनी एकादशी के बाद 30 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा पर्व मनाया जाएगा।

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