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रोक लगाई:तेवड़ा युक्त चना समर्थन मूल्य पर प्रतिबंधित किया

रायसेन2 घंटे पहले
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जिले में समर्थन मूल्य पर चना उपार्जन का कार्य 15 मार्च से प्रारंभ किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा विगत वर्षों से ही तेवड़ा मिश्रित चना उपार्जन प्रतिबंधित किया गया है। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने किसान भाईयों से खेत में खड़ी चने की फसल से तेवड़ा के पौधे निंदाई करके हटाने की अपील की है, ताकि समर्थन मूल्य पर चना विक्रय में परेशानी न हो। जिले में इस वर्ष 1.14 लाख हैक्टेयर में चने की बोनी की गई है।

भारत सरकार की उपार्जन नीति अनुसार तेवड़ा मिश्रित चना उपार्जन पूर्व से ही प्रतिबंधित है। तेवड़ा मुक्त चना का उत्पादन हो सके, इसके लिए रबी वर्ष 2020-21 में मप्र शासन द्वारा तेवड़ा मुक्त चना बीज किसानों को दिया गया है। उप संचालक कृषि एनपी सुमन ने बताया कि तेवड़ा के पौधे प्राकृतिक रूप से भी खेत में खरपतवार के रूप में उग आते हैं।

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