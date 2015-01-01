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धोखाधड़ी:व्यापारी ने दो किसानों को लगाया सात लाख का चूना

रायसेन2 घंटे पहले
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किसानों की उपज को ऊंचे दामों पर खरीद कर भुगतान नहीं करने वाले व्यापारी पर पुलिस ने धोखाधड़ी का मुकदमा कायम किया है। मंडीदीप पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नारायणी ट्रेडर्स के संचालक धर्मेंद्र लाेवंशी और उसके साथी संजय वर्मा ने सितंबर में दो किसानों से सात लाख रुपए की धान खरीदी और एक सप्ताह में भुगतान करने का वादा किया। एक हफ्ता बीतने के बाद किसानों ने धर्मेंद्र और संजय से पैसे मांगे तो उनसे थोड़ा समय और मांगा। तीन माह बीत जाने पर दोनों कृषकों ने मंडी सचिव को शिकायत की। उन्होंने व्यापारी से किसानों के भुगतान करने को कहा तो वह टाल मटोल करने लगा । इस पर मंडी निरीक्षक राकेश चंद्र गुप्ता ने थाने में आवेदन दिया। पुलिस ने जांच के बाद फार्म नारायणी ट्रेडर्स संचालक के विरुद्ध धोखाधडी का प्रकरण कायम कर लिया। थाने में एफ आई आर होने की भनक लगते ही कथित दोनों व्यापारी फरार हो गए हैं। उल्लेखनीय है की इनमें से व्यापारी धर्मेंद्र लाेवंशी उमरावगंज के किसानों के साथ धोखाधड़ी के चलते जेल जा चुका है।

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