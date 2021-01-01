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जनआंदोलन की दी चेतावनी:बंद रख जताया विरोध, 6 घटनाओं के बाद भी प्रशासन को सबक नहीं

देवरी5 घंटे पहले
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व्यापारियों ने प्रतिष्ठान बंद कर जताया विरोध| - Dainik Bhaskar
व्यापारियों ने प्रतिष्ठान बंद कर जताया विरोध|
  • आगजनी के बाद क्षेत्र के लोग कर रहे फायर बिग्रेड की मांग

फायर बिग्रेड और नगर पंचायत बनाने की मांग को लेकर नगर के लोगों और व्यापारी अब सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने लगे हैं। बुधवार को व्यापारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर घटना का विरोध जताया और रैली के रुप में तहसील परिसर पहुंचे और जल्द से जल्द फायर बिग्रेड की व्यवस्था करने की मांग की है।

व्यापार महासंघ अध्यक्ष देवेन्द्र गुप्ता ने बताया कि देवरी को तहसील का दर्जा तो मिल गया, लेकिन यहां पर न तो संसाधन है न ही तहसील में काम करने वाला स्टाफ है। यहां तक कि आमजनों की मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही है। जबकि व्यापारी और आमजनों से पंचायत टेक्स वसूल कर रही हैं। उसके बदले में उसे सुविधाएं मिलना चाहिए।

फायर बिग्रेड की मांग लंबे अर्से से की जा रही है, लेकिन अभी तक पंचायत में फायर बिग्रेड की व्यवस्था नहीं हो पाई है। देवरी उदयपुरा व बरेली से फायर बिग्रेड को बुलाना पड़ता है जिन्हें घटना स्थल तक पहुंचने में काफी समय लगता है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अफसरों की अनदेखी का खामियाजा आमजनों को भुगतना पड़ रहा है।

घटना पर जताया दुख, मदद का दिलाया भरोसा

बीते दिनों अनुज कुमार गुप्ता की बाम्बे महिमा कलेक्शन में आग लगने के कारण सब कुछ जलकर खाक हो गया था। इस घटना में लगभग 70 से 80 लाख रुपए का नुकसान होना बताया जा रहा है। इस घटना पर व्यापारियों ने दुख जताते हुए पीडि़त व्यापारी को मदद का भरोसा दिलाया और व्यापारियों से अपील भी की आग से बचने के लिए अपने अपने यहां वैकलिप्क व्यवस्था भी बनाएं ताकि समय रहते स्वयं के स्तर पर आग पर काबू पाया जा सके।

सीएम का दौरा था इसलिए बच गया था नुकसान

4 अगस्त 2017 में सीएम का नगर में दौरा कार्यक्रम था, इसी दिन उनके घर में भी आग लग गई थी । सीएम के दौरे के कारण मौके पर फायर बिग्रेड मौके पर मौजूद थी जिसके चलते तत्काल आग पर काबू पा लिया था जिससे बड़ा नुकसान बच गया था । यदि पंचायत में स्थानीय स्तर पर फायर बिग्रेड की व्यवस्था होगी तो नगर के लोगों का इसका लाभ मिलेगा। -खेमचंद चौरसिया, भवानी चौक व्यापारी।

धीरे धीरे कस्बा शहर का रुप ले रहा है। लगातार बड़ रहे व्यापार के चलते पंचायत स्तर पर फायर बिग्रेड होना जरुरी है। प्रशासन को यह व्यवस्था करना चाहिए। -अरुण रघुवंशी।

शासन तक भेज रहे प्रस्ताव

व्यापारियों ने फायर बिग्रेड की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है, जिसे वह शासन तक प्रस्ताव के साथ भेज रहे हैं। बाजार बंद पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा। -सीजी गौस्वामी, तहसीलदार।

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