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मौसम का मिजाज:दिन का पारा 1.2, रात का 1.8 डिग्री बढ़ा, तेज ठंड से राहत मिली, 5 फरवरी को हल्की बारिश की संभावना

रायसेन5 घंटे पहले
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जिले में बीते दिनों की तेज ठंड से राहत मिलने लगी हैं। बुधवार को दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ऐसा वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण हो रहा है। दिन का तापमान 1.2 बढ़कर 31.2 डिग्री और रात का तापमान 1.8 डिग्री बढ़कर 8 डिग्री पर आ गया। इससे अब फसलों को पाले से होने वाले नुकसान की संभावना नहीं रही। भोपाल मौसम केंद्र के मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 5 फरवरी को हल्की बारिश की संभावना है।

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