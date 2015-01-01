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उनचुनाव:उपचुनाव के कारण पटाखा दुकानों की नीलामी में देरी बेचने के लिए मिले 2 दिन

रायसेन3 घंटे पहले
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  • दुकानदारों ने टीनशेड लगाकर तैयार की दुकानें, आज से बेच पाएंगे पटाखे

उनचुनाव को लेकर इस बार शहर में पटाखे की दुकानों नीलामी में देरी होने के कारण गुरुवार को दुकानदारों में दशहरा मैदान में टीन शेड लगाए। इनमें में वे शुक्रवार और शनिवार को पटाखे बेच सकेंगे। दुकानों की नीलामी बुधवार को दोपहर में तहसीलदार अजय पटेल की मौजूदगी में की गई । इनमें सबसे कम नीलामी 500 और सबसे अधिक 14500 रुपए में हुई है। दशहरा मैदान में मार्किंग कर दुकानों के लिए जगह उपलब्ध कराई गई।

कारोबार में आएगी कमी
पटाखा विक्रेताओं के मुताबिक इस बार व्यवसाय करने के लिए कम समय मिला है। उनके पास महज दो दिन शुक्रवार और शनिवार ही बचे हैं। इसलिए इस बार धंधा कम होने की उम्मीद है। पटाखा विक्रेता मुरलीधर छुगानी ने बताया कि गुरुवार का दिन तो टीनशेड लगाकर पटाखा जमाने में ही निकल गया।
रेट में नहीं आया अंतर
बीते हर साल पटाखों के रेट बढ़ते ही रहे हैं लेकिन इस बार पटाखा के रेट में बढ़ोतरी नहीं हुई है। वहीं पटाखा बाजार में आज से व्यापारी में तेजी आने की बात कह रहे हैं।

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