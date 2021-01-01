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शार्ट सर्किट:कपड़े की दुकान में शार्ट सर्किट होने के कारण लगी आग, लाखों रु. का नुकसान

रायसेन2 घंटे पहले
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नगर के मुख्य बाजार में अनुज गुप्ता की कपड़े की दुकान में शार्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने के बाद मोहल्ले पड़ोसियों के लोग आग बुझाने में जुटे हुए हैं, लेकिन रात 11:00 बजे तक उदयपुरा से दमकल नहीं पहुंची थी, जिससे दुकान में रखा लाखों रुपए का कपड़ा जलकर राख हो गया। बताया जाता है कि अनुज गुप्ता दुकान बंद करके घर में जाकर सो गए थे। जब पड़ोस के लोगों को कुछ जलने की बदबू आई तो उन्होंने देखा कि अनुज गुप्ता की दुकान से धुआं उठ रहा है। तब उन्होंने अनुज गुप्ता को बुलाकर दुकान खुलवाई तो उसमें आग की लपटें उठती दिखाई दी। लोगों ने उदयपुरा से फायर ब्रिगेड बुलाने अधिकारियों को बोला, लेकिन रात 9:00 बजे आग लगने के बाद 11 बजे तक नहीं पहुंची थी।

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