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30 अप्रैल से बोर्ड परीक्षाएं:पहली बार विद्यार्थी 30 वैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर ओएमआर शीट पर देंगे, 30 फीसदी सिलेबस कम

रायसेन2 घंटे पहले
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इन दिनों बोर्ड कक्षाओं की चल रही हैं अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं। - Dainik Bhaskar
इन दिनों बोर्ड कक्षाओं की चल रही हैं अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं।

जिले में इस बार बोर्ड परीक्षाएं 30 अप्रैल से शुरू होकर 18 मई तक चलेंगी। इसमें बैठने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या में बड़ी कमी आई है। इसका कारण कोविड-19 का संक्रमण है। इस बार जिले में दसवीं और बारहवीं की परीक्षा में 4846 परीक्षार्थी कम बैठेंगे।

बीते साल वर्ष 2019-20 की बोर्ड परीक्षाओं में जिले के 35 हजार 102 परिक्षार्थी शामिल हुए थे, इस बार 2020-21 में 30 हजार 250 परिक्षार्थी ही शामिल होंगे। इस तरह से परीक्षार्थियों की संख्या में 4852 की कमी आई है। इसके चलते जिले में परीक्षा केंद्रों में भी कमी की जा रही है।

इनमें दसवीं कक्षा में 3018 और बारहवीं की परीक्षा में 1828 परीक्षार्थी कम बैठेंगे। जिले में बीते साल 76 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, इनमें से इस बार 10 केंद्रों की कमी कर महज 66 परीक्षा केंद्र ही बोर्ड परीक्षाओं के लिए बनाए जा रहे हैं। जिसमें वैकल्पिक प्रश्नों के अंक 25 से बढ़ाकर 30 अंक कर दिए हैं।

70 प्रतिशत सिलेबस पर 100 अंक तय किए गए

कोरोना काल के बाद अप्रैल से शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षा का इस साल पैटर्न बदल जाएगा। बोर्ड ने 30 प्रतिशत सिलेबस घटा दिया। यानी 70 फीसदी कोर्स में से ही शत प्रतिशत अंक तय किए जाएंगे। इतना ही नहीं 5 से ज्यादा के अंकों वाले प्रश्नों के दबाव भी इस साल बच्चों पर नहीं पड़ेगा।

30 अप्रैल से होगी परीक्षा : माशिमं भोपाल ने 30 अप्रैल से 18 मई तक बोर्ड परीक्षा तय किया है। इसमें 30 अप्रैल से 15 मई तक 10 वीं की परीक्षा चलेगी। 12वीं की 1 से 18 मई तक होगी।

पेटर्न बदला हुआ रहेगा

कोविड के चलते मंडीदीप सहित कई जगह लोगों को पलायन हुआ हैं। वहीं वाहन न चलना सहित कई कारणों इस बार दसवीं और बारहवीं की परीक्षाओं में 4846 छात्र कम बैठेंगे। परीक्षा का पेटर्न भी बदल हुआ है। -एमएल राठोरिया, प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी, रायसेन।

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