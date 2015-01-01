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मिट्टी के ढेर से जा टकराई:बाइक को बचाने में कार मिट्टी के ढेर से टकराकर पलटी, चार लोग घायल

रायसेन4 घंटे पहले
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बिनेका के पास गुरुवार को एक बाइक को बचाने के चक्कर में कार मिट्टी के ढेर से जा टकराई। यह घटना गुरुवार सुबह 10.30 बजे की बताई जा रही है। उदयपुरा से भोपाल की ओर जा रही कार बिनेका के पास अनियंत्रित होकर मिट्टी के ढेर से टकराकर पलट गई। कार सवार 4 लोगों में से 2 लोगों को अधिक और बाकी 2 लोगों को मामूली चोटें आईं हैं। घटना के बाद घायलों को गाड़ी से निकालकर स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। जहां से प्राथमिक उपचार के बाद भोपाल भेजा गया।

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