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111 पॉजिटिव:वैक्सीन लगने के साथ कोरोना संक्रमण से भी मिल रही राहत

रायसेन2 घंटे पहले
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  • जनवरी के 31 दिनों में मिले सिर्फ 111 पॉजिटिव

कोरोना संक्रमण से मुक्ति पाने के लिए अब वैक्सीन भी आ गई है और उसके डोज भी लगना प्रारंभ हो गए है। जिले में फ्रंट लाइन के 3062 वर्करों को वैक्सीन का टीका भी लग चुका है, वहीं रात भी बात यह भी है कि जनवरी में कोरोना संक्रमण का असर भी कम रहा है। इस महीने में सिर्फ 111 मरीज ही मिले हैं और जो एक व्यक्ति की मौत इस माह में जुड़ी है, वह भी पुराने महीने की है। इस तरह जनवरी में किसी भी कोरोना से मौत नहीं हुई है, जो एक सुखद बात है, जबकि दिसंबर माह में 233 पॉजिटिव मरीज मिले थे और 5 लोगों की मौत भी कोरोना से हुई थी। जिले में जुलाई से लेकर दिसंबर तक कोरोना के मरीजों की संख्या ज्यादा रही है। इन छह महीनों में ही 2247 मरीज सामने आए थे, हालांकि नए साल 2021 का पहला महीना कोरोना संक्रमण से राहत पाने के लिए सुखद रहा है। जिले के 57202 लोगों ने करवाई जांच: जिले में अब तक 57202 संदिग्ध लोगों ने अपनी कोरोना की जांच करवाई है, जिनमें से अब तक 2467 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, जबकि 54778 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है।

8 अप्रैल-20 से जनवरी-2021 तक मिल चुके हैं 2469 पॉजिटिव मरीज

कोरोना कैलेंडर रायसेन महीना नए मरीज कुल मरीज मौत कुल मौत अप्रैल 57 57 2 2 मई 11 68 1 3 जून 43 111 2 5 जुलाई 228 339 2 7 अगस्त 345 684 7 14 सितंबर 591 1275 13 27 अक्टूबर 508 1783 6 33 नवंबर 342 2125 7 40 दिसंबर 233 2358 5 45 जनवरी 111 2469 1 46

जागरुकता से कम हुआ संक्रमण
^कोरोना संक्रमण लोगों की जागरुकता से कम हो रहा है। अब लोग मास्क लगाने के साथ ही सोशल डिस्टेंस भी बना कर रख रहे है। लगातार मॉनीटरिंग भी कोरोना संक्रमण को रोकने में मददगार साबित हुआ है। अब वैक्सीन भी लगने लगी है, फिर भी लोगों को सावधानी रखना जरुरी है।
-डॉ. दिनेश खत्री, सीएमएचओ, रायसेन।

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