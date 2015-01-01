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हाइवे पर जाम:हाइवे बनाया आधा किमी सड़क छोड़ी, एनएचएआई और एमपीआरडीसी एकदूसरे की बता कर बच रहे

रायसेन2 घंटे पहले
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  • 20 फीट की पुरानी संकरी पुलिया, 10-10 फीट चौड़े गड्ढे, राेज जाम में फंस रहे हैं वाहन

सांची से रायसेन होते हुए भोपाल मार्ग का निर्माण तो 167 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल हाइवे अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा करवा दिया गया है लेकिन सलामतपुर तिराहे के पास पुरानी और संकरी पुलिया सहित आधा किमी की सड़क निर्माण छोड़ दिया गया है। इस मार्ग से विदिशा और भोपाल के बीच में करीब 15 हजार से अधिक वाहन रोज ही गुजरते हैं। चौबीसों घंटे इस मार्ग पर ट्रैफिक रहता है, इसलिए यहां ट्रैफिक जाम भी होता रहता है। सड़क निर्माण के बजाय एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर इस सड़क को एमपीआरडीसी की बता रहे हैं, तो एमपीआरडीसी के एजीएम एनएचएआई की । इस तरह से दोनो जिम्मेदार इस सड़क निर्माण की जिम्मेदारी एक दूसरे पर टाल रहे हैं । एनएचआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर का कहना है कि हमने तो सांची- रायसेन के बीच आने वाले तिराहे पर एलाइन रोड बना दिया है । इसलिए सड़क के इस छूटे हिस्से की जिम्मेदारी एमपीआरडीसी के हिस्से मे आती है।

सरपट भागते वाहन यहां आकर रुक जाते हैं
यहां होने वाले ट्रैफिक जाम के चलते विदिशा-भोपाल मार्ग पर सरपट भागते वाहन सलमातपुर तिराहे के पास गियर बदलकर धीमी गति से चलने लगते हैं। इसके अलावा जाम में फंसने की मुसीबत अलग उठानी पड़ती है। इस तरह से चौबीसों घंटे करीब 15 हजार से अधिक वाहन चालकों को पुरानी संकरी पुलिया और गड्ढों वाली सड़क के कारण लगने वाले ट्रेफिक जाम के कारण परेशान होना पड़ रहा है । इसके बावजूद एनएचएआई ने तिराहे पर आधा किमी की सड़क और पुरानी संकरी पुलिया में बिना सुधार किए ऐसे ही छोड़ दिया है। भोपाल जा रहे ट्रक चालक ने अमन वर्मा ने बताया कि जब भी वे यहां से ट्रक लेकर गुजरते हैं, हमेशा जाम में फंसना पड़ता है। इससे जाम हटने में काफी समय लगता है। दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है।

पुरानी सड़क और पुलिया एमपीआरडीसी के हिस्से में
^सड़क एमपीआरडीसी के हिस्से में है। सलामतपुर तिराहे पास एनएचएआई द्वारा एलाइनमेंट रोड ( बायपास) का निर्माण करवा दिया गया है। तिराहे वाली पुरानी रोड और संकरी पुलिया अब एमपीआरडीसी के हिस्से में आ गई हैं। उनके द्वारा ही रोड और पुलिया का निर्माण करवाना है। यह उनकी जिम्मेदारी है।
-एमएल पुर्विया, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एनएचएआई ,भोपाल

सड़क अब तक हमारे हैंडओवर ही नहीं हैं
^सड़क एनएचआई की सलामतपुर तिराहे की पुरानी सड़क और संकरी पुलिया वाला हिस्स एनएच 146 में आता है। इसलिए सड़क के इस हिस्से का निर्माण कराना भी एनएचएआई की जिम्मेदारी है । जो सड़क एमपीआरडीसी के हैंडओवर ही नहीं है। इसलिए निर्माण कराने का सवाल ही नहीं उठता।
-पवन अरोरा, एजीएम, एमपीआरडीसी, भोपाल

24 घंटे रहता है भारी ट्रैफिक, कई बार जाम
सलामतपुर तिराहे पर रहने वाले दिनेश मालवीय के मुताबिक यहां से भोपाल और विदिशा के बीच चलने वाले वाहन हजारों की संख्या में गुजरते हैं। यहां इतने बार जाम लगता है कि गिनती करना मुश्किल है। पता नहीं क्यों इस महत्वपूर्ण सड़क की अनदेखी की जा रही है । यहां संकरी पुलिया और गड्ढों वाली सड़क से वाहनों का निकलना मुश्किल है।
167 करोड़ से एनएचएआई ने पूरा किया है प्रोजेक्ट
सांची से रायसेन होते हुए भोपाल तक 54 किमी सड़क के डामरीकरण का काम काम 167 करोड़ रुपए की लागत से एनएचएआई द्वारा कराया गया है। इसी बीच करीब 90 नए पुल और पुलियों को का भी निर्माण कराया गया है। शहर के बाहर बायपास सड़क, पग्नेश्वर और कौडी पुल भी इस प्रोेजेक्ट के तहत पूरे गए गए हैं।

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