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वैक्सीनेशन:1500 में 229 हेल्थ वर्कर ही टीका लगवाने आए, सिर्फ 15 फीसदी ने ही करवाया

रायसेन2 घंटे पहले
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कोरोना से मुक्ति पाने पहले और दूसरे चरण में किसी कारण से वैक्सीन लगवाने छूटे फ्रंट लाइन के 1500 स्वास्थ्य वर्करों के लिए बुधवार को आखिरी केचअप राउंड रखा गया था। मैसेज भेजने और फोन लगाने के बाद भी यह फ्रंट लाइन के इन वर्करों ने वैक्सीन का टीका लगवाने में रुचि नहीं दिखाई।

सिर्फ 15.26 प्रतिशत अर्थात 229 फ्रंट लाइन स्वास्थ्य वर्कर ही वैक्सीन का टीका लगवाने के लिए पहुंचे। इस तरह 1271 कर्मचारी टीका लगवाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटरों पर नहीं पहुंचे। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. सोमनदास ने बताया कि मंडीदीप में 29, बेगमगंज में 17, औबेदुल्लागंज में 10, बरेली में 37, बाड़ी में 38, सांची में 7, गैरतगंज में 12, रायसेन में 15, बम्होरी में 15, देवरी में 19 और उदयपुरा में 16 कर्मचारियों ने ही टीका लगवाया है।

34 डोज भी हुए खराब

जिले भर में छूटे कर्मचारियों को वैक्सीन का टीका लगाने के लिए 11 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए थे । इन केंद्रों पर उम्मीद के मुताबिक कर्मचारी टीका लगवाने के लिए नहीं पहुंचे । इस कारण इन सभी सेंटरों पर वॉयल खुलने के बाद करीब 34 डोज नहीं लग पाने के कारण खराब हो गए । उल्लेखनीय है कि एक वॉयल खुलने के बाद 10 डोज लगाए जा सकते हैं ।

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