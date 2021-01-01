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निजीकरण का विरोध:कर्मचारियों की हड़ताल से नहीं जली घरों की लाइट, बिल भी जमा नहीं हो पाए

रायसेन2 घंटे पहले
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  • बिजली कंपनी के अधिकारी और कर्मचारियों ने धरना देकर जताया आक्रोश

निजीकरण के विरोध में देश व्यापी आंदोलन के समर्थन में जिले भर के बिजली कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी भी एक दिवसीय हड़ताल पर रहे है, जिससे अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार का कार्य कर्मचारियों ने नहीं किया।

हड़ताल के कारण जिन लोगों की घरों की बिजली किसी कारण से बंद हुई थी, वह शाम तक चालू तक नहीं हो पाई थी, क्योंकि कर्मचारी हड़ताल के कारण बिजली सुधारने के लिए पहुंचे ही नहीं। ऐसी स्थिति जिले भर में बनी रही। आवश्यक सेवाओं में कर्मचारी सिर्फ उसी स्थान पर पहुंचे जहां पर बिजली के कारण किसी जो जन हानि की आशंका थी।

जिला मुख्यालय पर मप्र यूनाईटेड फोरम फार पॉवर एम्पालाइज इंजीनियर्स के बैनर तले अधिकारी और कर्मचारियों ने एक दिवसीय धरना देकर निजीकरण का विरोध जताया। इस आंदोलन में कंपनी के एई, जेई सहित अन्य कर्मचारी शामिल हुए। धरने में कंपनी के उप महाप्रबंधक राकेश नायक, सतर्कता के उप प्रबंधक इंद्रपाल नर्गिस, बीबी तिवारी, राहुल अग्निहोत्री, मनीष श्रीवास्तव सहित अन्य कर्मचारी शामिल हुए।

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