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शासकीय पॉलीटेक्निक कालेज:मतगणना स्थल पर गेट के अंदर नहीं ले जा सकेंगे माेबाइल, गुटखा, खाना

रायसेन3 घंटे पहले
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  • 10 नवंबर काे हाेने वाली मतगणना में 135 कर्मचारियों की डयूटी लगाई गई है

शासकीय पॉलीटेक्निक कालेज में बनाए गए स्ट्रांग रुम में 10 नवंबर को सांची विधानसभा उप चुनाव की मतगणना होगी। इस मतगणना के लिए 135 कर्मचारियों की डयूटी लगाई गई है, जिनमें से 45 कर्मचारी ईवीएम से मताें की गिनती का कार्य करेंगे। मतगणना स्थल पर मोबाइल, केल्कुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, खाने-पीने की सामग्री, तम्बाकू एवं धूम्रपान सामग्री ले जाना प्रतिबंधित किया गया है। इसलिए कोई भी मतगणनाकर्मियों, शासकीय कर्मचारियों और राजनैतिक दलों के एजेंट व मीडियाकर्मियों को यह सामग्री अपने साथ नहीं लाने की हिदायत दी गई है। यदि कोई यह लेकर पहुंचता है तो उसे चेकिंग के दौरान गेट पर ही छुड़ा लिया जाएगा। मतगणना कार्य को व्यवस्थित तरीके से करवाने के लिए शनिवार को मतगणना कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उमाशंकर भार्गव ने मतगणना कर्मियों से कहा कि मतगणना कार्य पूरी सावधानी एवं पारदर्शिता के साथ करें। कोई शंका हो तो मास्टर ट्रेनर से समाधान प्राप्त करें।

तकनीकी समस्या आए तो स्वयं न करें समाधान
कलेक्टर श्री भार्गव ने कहा कि ईवीएम के मतों की गणना के दौरान तकनीकी समस्या आने पर स्वयं समाधान का प्रयास न करें, बल्कि रिटर्निंग अधिकारी को अवगत कराएं। ताकि तत्काल तकनीकी विशेषज्ञों से समस्या का समाधान कराया जा सके। मतगणना से जुड़े कुल 135 शासकीय सेवकों को प्रशिक्षण दिया गया। मतगणना दलों को ईवीएम मशीन, डाक मतपत्रों की गणना का पीपीटी के माध्यम प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान प्रशिक्षणार्थियों की शंकाओं का समाधान किया गया एवं मतगणना की पूरी प्रकिया को विस्तार से समझाया गया। मतगणना दलों को मास्टर ट्रेनर डॉ एके जुनेजा तथा अरूण गोयल ने प्रशिक्षण दिया।

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