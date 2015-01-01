पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

बढ़ रहे मरीज:सबसे अधिक 608 मरीज अक्टूबर मे मिले, नवंबर में अब तक 75 पॉजिटिव

रायसेन3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • जिले में फिर मिले 12 नए मरीज, अब तक 1868 हाे चुके हैं संक्रमित

काेराेना वायरस के संक्रणम की तीव्रता जिले में कम नहीं हाे रही है। बीते 7 महीने में सबसे अधिक 608 काेराेना पाॅजिटिव मरीज अक्टूबर में मिले हैं। इसके बाद नवंबर के शुरुअाती 7 दिनों में ही जिले में 75 मरीज मिल चुके हैं। हालांकि नवंबर में एक अच्छी बात ये रही की कोरोना संक्रमण के कारण अब तक एक भी मौत नहीं हुई है। जबकि सितंबर महीने में संक्रमण के कारण सबसे अधिक 13 मौतें हुई थीं। इनको मिलाकर अब तक जिले में कुल 33 मौतें हुई हैं। जिले में अब तक 1868 मरीज मिल चुके हैं। इनमें से लाेग 1716 स्वस्थ भी हुए हैं। जिले में कोरोना संक्रमण से डॉक्टर भी सुरक्षित नहीं है। वहीं दूसरी और प्रशासन से लेकर आम लोग अब बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर गंभीर नहीं हैं। इसके चलते स्थिति फिर बिगड़ने लगी है। बीते दिनों उदयपुरा के बीएमओ केके सिलावट और जिला अस्पताल के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ नीतेश चंद्रवंशी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। वहीं बड़ी संख्या में नर्सिंग स्टॉफ भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुका है। इन सब परिस्थितियों के बावजूद कोरोना संक्रमण को लेकर गंभीरता नहीं बरती जा रही। इसके चलते एक दिन पहले शुक्रवार को 16 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले थे।

यह गलत बात है... बड़ी संख्या में लोग नहीं लगा रहे मास्क
शहर में बीते एक महीने में कोरोना संक्रमण को लेकर ढील का असर बाजार में भी साफ देखने को मिल रहा है। बड़ीस संख्या में लोग बिना फेस कवर किए हुए ही बाजार में निकल रहे हैं। इससे कोरोना संक्रमण का खतरा बना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन द्वारा इसको लेकर कोई भी प्रयास किया जा नहीं की जा रहे हैं। इसको लेकर आम लोग भी लापरवाह बने हुए हैं।

जिले में किस माह में मिले कितने मरीज
माह मरीज मौत
अप्रैल 57 02
मई 11 01
जून 43 02
जुलाई 228 02
अगस्त 345 07
सितंबर 591 13
अक्टूबर 608 06
नवंबर 75 0

अब तक 1716 मरीज स्वस्थ होने के बाद हाे चुके हैं डिस्चार्ज
जिले में अभी तक नाेवल कोरोना वायरस कोविड-19 के कुल 1868 पॉजीटिव मरीज मिले हैं। सीएमएचओ डॉ. दिनेश खत्री से मिली जानकारी अनुसार 1716 कोरोना पॉजीटिव मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। जबकि कुल 119 एक्टिव मरीज हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है। इनके अतिरिक्त 33 कोरोना पॉजीटिव मरीजों की भोपाल के अस्पतालों में मृत्यु हुई है। जिले में अभी तक कुल 38504 संदिग्ध मरीजों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए जिनमें जिले के 1552 तथा जिले से बाहर 316 मरीजों की रिपोर्ट कोरोना पॉजीटिव प्राप्त हुई। इसी प्रकार 36274 सैंपल की रिपोर्ट निगेटिव है तथा 163 सैंपल की रिपोर्ट अाना बाकी है। इनके अतिरिक्त 225 सैंपल रिजेक्ट हो गए हैं।
41 मरीज होम क्वारेंटाइन
जिले में अब कोरोना पॉजिटिव आने पर लोग अस्पताल की जगह अपने घरों में रहकर इलाज कराना पसंद कर रहे हैं। 7 नवंबर की स्थिति में जिले में 41 कोरोना पॉजिटिव मरीज होम क्वारेंटाइन रहकर इलाज करा रहे हैं। जिला अस्पताल में बने डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल कमांड सेंटर से सुबह और शाम को दोनों समय होम क्वारेंटाइन मरीजों से फोन पर उनके स्वास्थ्य जानकारी ली जा रही है। 14 दिन तक उन्हें बुखार न आने पर बिना टेस्ट के ही निगेटिव मान लिया जाता है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें