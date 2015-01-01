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प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र:चिकलोद स्वास्थ्य केंद्र में डाॅक्टर से नर्स तक नौ कर्मचारी गायब मिले

रायसेन3 घंटे पहले
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  • सीएमएचओ, डीएचओ ने किया औचक निरीक्षण

ओबेदुल्लागंज ब्लाॅक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के 9 कर्मचारी ड्यूटी से गैरहाजिर थे। यह बात तब सामने आई जब शनिवार को सीएमएचओ डॉ दिनेश खत्री और जिला स्वास्थ्य अधिकारी औचक निरीक्षण पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। इस दौरान उन्हें वहां 9 स्वास्थ्य कर्मचारी अनुपस्थित मिले। इसके बाद टीम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुल्तानुपर पहुंची। वहां उन्हें डॉक्टर सहित सभी स्वास्थ्य कर्मचारी उपस्थित मिले। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिकलाेद में शनिवार को औचक निरीक्षण में 9 स्वास्थ्य कर्मचारी अनुपस्थित मिले। इनमें एमपीडब्ल्यू और एएनएम शामिल हैं। सभी अनुपस्थितों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की गाइड लाइन के मुताबिक शनिवार को सभी सेक्टरों में समीक्षा बैठक रखी जाती है। इसमें परिवार कल्याण से लेकर दूसरी स्वास्थ्य सेवाओं में सेक्टर की प्रगति की डॉक्टर और सभी कर्मचारी साथ बैठक कर समीक्षा करते हैं। इससे आगे के लक्ष्य तय किए जाते हैं।
सीएमएचओ डॉ दिनेश खत्री और जिला स्वास्थ्य अधिकारी अनिल ओढ़ ने शनिवार को औचक निरीक्षण किया। इसमें डॉ भावना बैंजामिन, सुपरवाइजर वीरसिंह, और एएनएम उर्मिला वर्मा उपस्थित मिली, जबकि इसमें 9 स्वास्थ्य कर्मचारी अनुपस्थित मिले ।
ये स्वास्थ्यकर्मी अनुपस्थित मिले थे, दिए नोटिस
एमपीडब्ल्यू गुदावल के रामकिशन, आशापुरी संग्रामसिंह, मोहन पटेल, देवेंद रेकवार, आशापुरी के संग्रामसिंह, देवेंद्र रेकवार, एएनएम लक्ष्मी रायकावार, कल्पना अहिरवार अनुपस्थित मिले हैं। इन सभी को कारण बताओं नोटिस जारी किए गए हंै।

अनुपस्थितों को कारण बताओ नाेटिस दिया है
^चिकलोद के 9 स्वास्थ्य कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए हैं। उन्हें कारण नोटिस बताओ जारी किए गए हैं।
डॉ दिनेश खत्री, सीएमएचओ

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