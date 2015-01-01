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बहुउद्देशीय नागरिक सुविधा:अब लोक सेवा केंद्रों पर बनेंगे आयुष्मान कार्ड

रायसेन3 घंटे पहले
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बहुउद्देशीय नागरिक सुविधा केंद्रों के रुप मे विकसित जिले के प्रत्येक तहसील स्तर पर स्थित लोक सेवा केंद्र पर अब भारत सरकार की जनकल्याणकारी आयुष्मान भारत योजना के पात्र लोगों के कार्ड बनाए जाना प्रारंभ हो गया है। योजना का लाभ लेने के लिए पात्रों को तहसील स्तर पर स्थित लोक सेवा केन्द्र रायसेन, गैरतगंज, बेगमगंज, सिलवानी, उदयपुरा, बाड़ी, बरेली, सुल्तानपुर, गौहरगंज एवं ओबेदुल्लागंज पर तय शुल्क तीस रुपए में कार्ड बनाया जाकर उपलब्ध कराया जाएगा।

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