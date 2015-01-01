पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

15 कोरोना पॉजिटिव:दूसरे दिन भी 15 नए कोरोना संक्रमित मिले, इनमें से बरेली के ही 6

रायसेन4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

जिले में एक दिन पहले बुधवार काे 15 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद दूसरे दिन गुरुवार को फिर 15 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसके बाद अब तक मिले मरीजों की संख्या बढ़कर 1840 पर पहुंच गई है। इनमें से बरेली में 6, ओबेदुल्लागंज में 2, सांची में 3 और रायसेन में 4 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सीएमएचओ डॉ दिनेश खत्री के मुताबिक 1705 कोरोना पॉजीटिव मरीजों के इलाज के बाद स्वस्थ्य होने पर डिस्चार्ज किया गया है। जिले में कुल 102 एक्टिव केस है जिनका उपचार किया जा रहा है। इनके अतिरिक्त 33 कोरोना पॉजीटिव मरीजों की भोपाल के अस्पतालों में मृत्यु हुई है। 37 हजार 922 के लिए जा चुके हैं सैंपल : जिले में अभी तक कुल 37922 संदिग्ध मरीजों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए जिनमें जिले के 1537 तथा जिले से बाहर 303मरीजों की रिपोर्ट कोरोना पॉजीटिव प्राप्त हुई। इसी प्रकार 35661 सैंपल की रिपोर्ट निगेटिव है तथा 287 सैंपल की रिपोर्ट प्रतीक्षित है। इनके अतिरिक्त 225 सैंपल रिजेक्ट हो गए हैं। इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं मरीज : बीते दिनों से रोज ही मरीज मिल रहे हैं। जिले में 2 नवंबर को 9, 3 नवंबर को 10 और 4 नवंबर और 5 नवंबर को 15-15 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं । इस तरह से मरीजों के बढ़ते आंकड़े के बाद भी स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से फीवर क्लीनिकों पर ही निर्भर हैं। शहर में कहीं भी कोविड की गाइड लाइन का पालन नहीं किया जा रहा है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें